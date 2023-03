Accélération de la croissance du chiffre d'affaires au second semestre (+19% hors Russie) après un premier semestre impacté par les tensions géopolitiques ;

Poursuite de la hausse des revenus annuels récurrents (+22% à 14,8 M€ fin 2022) ;

Amélioration du résultat d'exploitation au second semestre ;

Trésorerie brute de 13,6 M€ au 31 décembre 2022 en adéquation avec les besoins de financement organiques du plan ;

Volonté d'accélérer le Plan Unicorn25 par des opérations ciblées de croissance externe ;

Ambitions financières 2023 : accélération de la croissance organique et amélioration progressive des résultats pour atteindre l'équilibre d'exploitation en 2024.

Paris, 23 mars 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats annuels 2022[1].

Données en K€,

normes comptables françaises 2021 S1 2022 S2 2022 2022 Chiffre d'affaires 23 169 11 029 14 150 25 179 Autres produits d'exploitation

(production immobilisée, subventions, etc.) 6 759 3 037 2 740 5 777 Total produits d'exploitation 29 928 14 066 16 890 30 956 Total charges d'exploitation -32 842 -18 228 -19 861 -38 089 dont autres charges d'exploitation -7 986 -4 963 -5 107 -10 070 dont charges de personnel -20 925 -11 214 -12 591 -23 805 dont dotations aux amortissements et provisions -3 931 -2 051 -2 163 -4 214 Résultat d'exploitation -2 914 -4 162 -2 971 -7 133 Résultat d'exploitation ajusté2 -2 914 -3 953 -2 476 -6 429 Résultat financier 82 -290 5 -285 Résultat exceptionnel -107 34 384 418 Impôts -10 782 216 998 Résultat net -2 949 -3 636 -2 366 -6 002 Résultat net ajusté2 -2 949 -4 209 -2 616 -6 825



Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « Notre exercice 2022 a servi à réaliser les investissements nécessaires à la bonne exécution de notre plan stratégique Unicorn25 et nous avons tenu le cap malgré les incertitudes macroéconomiques court terme. Nous avons notamment déployé nos activités en Amérique du Nord, une région stratégique qui représente près de 50% du marché mondial du "Privileged Access Management " (PAM). Les équipes dans cette Région sont aujourd'hui en place, avec pour objectif d'accélérer les ventes en s'appuyant sur le réseau de partenaires et d'alliances initié en 2022. Parallèlement à son expansion internationale, WALLIX Group a renforcé son leadership technologique avec les lancements de PAM4ALL, suite logicielle déjà reconnue parmi les meilleures solutions du marché, et d'OT.security, son offre dédiée à la cybersécurité des environnements et des systèmes industriels connectés. L'évolution de notre offre a été plébiscitée par de nombreux experts tels que GARTNER ou KuppingerCole , les cabinets d'analyse de renommée mondiale, qui nous placent dans la catégorie "Leaders" du PAM, et experts de la cybersécurité industrielle.

Ceci vient s'ajouter à une forte dynamique clients sur 2022, notamment dans les grands projets et le middle market. Le modèle d'affaires de WALLIX plus récurrent que jamais va permettre à la société de multiplier les ventes additionnelles, grâce à l'augmentation du nombre d'utilisateurs chez les clients, et l'extension vers de nouveaux périmètres grâce aux fonctionnalités additionnelles que nous proposons.

En 2023, nous sommes ainsi entièrement tournés vers l'accélération de la croissance de l'activité dans la lignée du second semestre 2022, et la rentabilisation des actifs en place. La région nord-américaine, les solutions Saas et le segment de la cybersécurité industrielle seront les axes stratégiques à forte contribution sur l'augmentation de nos revenus, de nos marges commerciales ainsi que sur les résultats du Groupe.

Au-delà de la croissance organique, WALLIX souhaite aussi activer le levier de la croissance externe inscrit dans le plan stratégique Unicorn25. L'ambition est d'accélérer sur certains segments stratégiques de la Gestion des Identités et des Accès (IAM) et de nous renforcer sur celui de la cybersécurité industrielle -OT Security- par recours à des acquisitions ciblées. Nous avons étudié de nombreuses cibles dans l'écosystème français et européen de la cybersécurité. Nous comptons en recueillir les premiers fruits et accroître ainsi nos capacités à offrir plus de valeur à nos clients ainsi qu'à notre écosystème de partenaires stratégiques.

Le contexte de numérisation de l'activité économique et la multiplication des cyberattaques favorisent durablement et nécessairement l'essor du marché de la cybersécurité. L'investissement dans le PAM est une priorité pour les organisations qui souhaitent moderniser leurs architectures informatiques de manière maîtrisée, de rendre leurs ressources numériques accessibles à distance aux utilisateurs, aux prestataires et aux sous-traitants, afin de s'adapter au monde de demain en conformité avec les règlementations en matière de résilience et de protection des données. C'est particulièrement vrai dans l'industrie, la santé, le cloud ou les secteurs essentiels où nos solutions sont des facteurs clés de succès dans la transformation numérique durable des entreprises. WALLIX Group souhaite également fédérer les talents pour faciliter l'adoption du PAM dans les systèmes d'information et les réseaux industriels par conception, et faire émerger une ETI industrielle Championne européenne de la Cybersécurité des identités et des accès numériques. »

Chiffre d'affaires annuel 2022 en hausse de 15% hors Russie

Après un premier semestre perturbé par le conflit en Ukraine (+6,9%), la croissance de l'activité s'est accélérée au second semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% et de 19,2% hors Russie. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 25,2 M€, en progression de 8,7% et de 14,8% hors Russie.

La dynamique est restée soutenue auprès des petites et moyennes entreprises avec une activité commerciale issue du réseau de partenaires en forte progression. A contrario, les grands comptes sont restés frileux et pénalisés par une pénurie de talents qui ralentit le déploiement de leurs projets en cybersécurité. Dans l'ensemble, le rythme d'acquisition de contrats est resté dynamique avec une hausse de 20% du nombre de contrats actifs. A fin décembre, le Groupe détenait un portefeuille de près de 2 300 contrats actifs.

Au 31 décembre 2022, le revenu mensuel récurrent (MRR) ressort à 1,2 M€, en hausse de 21,7% par rapport au 31 décembre 2021, soit 14,8 M€ de revenus récurrents sur une base annuelle. WALLIX démarre ainsi l'année 2023 avec un niveau de revenus récurrents équivalent à 58,9% du chiffre d'affaires consolidé 2022. Un an plus tôt, ce taux était de 52,6%, soit une hausse de 6,3 points en 1 an.

Maîtrise financière du plan d'investissement

La phase d'investissement du plan UNICORN 25 se concentre sur 2022 et se traduit par une hausse de 17% des charges d'exploitation, à 33,9 M€. Comparé aux phases d'investissement des plans précédents initiés en 2015 et 2018, le ratio charges d'exploitation[2] / chiffre d'affaires montre une légère amélioration (1,35 contre 1,41 lors du plan Ambition et 1,43 lors du plan de l'Introduction en Bourse), malgré une activité pénalisée par l'environnement géopolitique au premier semestre.

La politique de recrutement active, notamment en Amérique du Nord, s'est concentrée sur le second semestre et fait ressortir des charges de personnel en hausse de 13,8% sur l'année. Wallix Group comptait en moyenne 233 talents en 2022 contre 204 un an plus tôt). Les autres charges d'exploitation sont en hausse significative de 26% sous l'effet du développement commercial et marketing particulièrement important qui permettra d'accélérer le développement du Groupe, du renforcement de l'accompagnement des clients, du lancement de deux solutions phares, WALLIX PAM4ALL et OT.security, et enfin d'un enrichissement de l'organisation afin d'accompagner la croissance future. Le résultat d'exploitation ressort ainsi à -7,1 M€ vs -2,2 M€ en 2021. En ajustant le traitement comptable du Crédit d'impôt recherche (CIR) selon la méthode appliquée jusqu'à fin 2021, le résultat d'exploitation ajusté ressort à -6,4 M€ avec une amélioration sensible entre le premier semestre (-4,0 M€) et le second semestre (-2,5 M€).

Le résultat net part du groupe s'établit à -6,0 M€.

Trésorerie disponible de 14 M€ couvrant les besoins de financement organiques du plan

Dans un contexte d'accélération des dépenses nécessaires à la bonne exécution du nouveau plan stratégique et en raison d'un premier semestre ralenti par le conflit en Ukraine, le cash-flow d'exploitation ressort à -2,3 M€. Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement, essentiellement les frais de développement activés, ressortent à -5,8 M€. Il en résulte un flux de trésorerie disponible de -8,1 M€.

La trésorerie brute ressort à 13,6 M€ au 31 décembre 2022 contre 22,7 M€ au 31 décembre 2021. Avec une trésorerie nette de 11,5 M€ et 17,5 M€ de fonds propres, la capacité financière du Groupe est alignée sur les besoins organiques du plan stratégique.

Feuille de route 2023 : capitaliser sur les actifs en place et accroître la proposition de valeur aux clients

L'année 2022 a constitué une phase clé du plan Unicorn25 durant laquelle le Groupe s'est attaché à mettre en place ou à renforcer les quatre piliers de sa croissance future :

En proposant une solution complète : le Groupe a développé une vision, le « PAM pour tous », avec le lancement de WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, pour une transformation numérique sécurisée de toutes les organisations et de tous les utilisateurs. Cette offre a permis au Groupe de se positionner parmi les leaders mondiaux du PAM en entrant dans la catégorie Leader PAM du Magic Quadrant de Gartner, l'un des cabinets d'analystes les plus reconnus au monde ;

: le Groupe a développé une vision, le « PAM pour tous », avec le lancement de WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, pour une transformation numérique sécurisée de toutes les organisations et de tous les utilisateurs. Cette offre a permis au Groupe de se positionner parmi les leaders mondiaux du PAM en entrant dans la catégorie Leader PAM du Magic Quadrant de Gartner, l'un des cabinets d'analystes les plus reconnus au monde ; En consolidant son leadership en Europe avec une priorité mise sur les petites et moyennes entreprises, sur les secteurs dits "essentiels" et sur les environnements industriels ;

avec une priorité mise sur les petites et moyennes entreprises, sur les secteurs dits "essentiels" et sur les environnements industriels ; En engageant la conquête sur le marché nord-américain : conformément au plan annoncé, WALLIX a renforcé significativement ses actifs sur le marché nord-américain avec le recrutement d'une équipe commerciale et la mise en place d'un Channel par région qui compte aujourd'hui près de 30 partenaires. L'Amérique du Nord constitue un axe stratégique prioritaire et devrait représenter 10% des prises de commandes en 2023 ;

: conformément au plan annoncé, WALLIX a renforcé significativement ses actifs sur le marché nord-américain avec le recrutement d'une équipe commerciale et la mise en place d'un Channel par région qui compte aujourd'hui près de 30 partenaires. L'Amérique du Nord constitue un axe stratégique prioritaire et devrait représenter 10% des prises de commandes en 2023 ; En se positionnant sur le marché de la cybersécurité industrielle : WALLIX a lancé OT.security, une offre complète proposant à la fois la sécurisation des accès et des identités des entreprises industrielles via sa solution PAM4OT et la sécurisation "by design" auprès des acteurs de l'ingénierie industrielle avec sa solution WALLIX Inside. Sur ce segment de marché, qui devrait progresser de plus de 30% par an pour atteindre 320 M€ en 2025, WALLIX vise 10% de ses prises de commandes en 2023.

Ces jalons désormais posés, la feuille de route pour 2023 vise à rentabiliser les actifs existants et accélérer la croissance. Le Groupe capitalisera sur son réseau de plus de 300 partenaires en renforçant leur accompagnement afin de maximiser les ventes de son produit phare WALLIX PAM4ALL et de sa solution OT.security en leur offrant la possibilité de monter en compétences sur la cybersécurité industrielle avec pour cible les petites et moyennes entreprises et les secteurs dits "essentiels".

L'innovation et l'enrichissement de l'offre font également partie intégrante de la feuille de route 2023 du Groupe tant par croissance interne que par croissance externe. La stratégie est de continuer à faire évoluer et d'enrichir les solutions en ajoutant des briques technologiques complémentaires mais aussi de développer les expertises et les talents pour assurer la croissance future de WALLIX.

WALLIX étudie ainsi diverses opportunités d'acquisitions en France qui apporteraient à WALLIX PAM4ALL des technologies complémentaires, notamment l'IAG (Identity and Access Governance) qui permet de réduire le risque avec une approche basée sur l'identité, la cartographie des droits d'accès et la détection de permissions à risques ou suspectes. L'ambition est d'améliorer l'expérience des utilisateurs et permettre une couverture de plus en plus large du marché de la Gestion des Identités et des Accès (IAM). Cette stratégie de croissance externe qui s'inscrit pleinement dans le plan Unicorn25 vise également le marché de la cybersécurité industrielle sur lequel WALLIX apparait, selon GARTNER, comme l'un des rares acteurs à avoir développé des solutions PAM spécialement dédiées à l'environnement OT. Le Groupe cherche, dans ce cadre, à renforcer ses talents afin de saisir, grâce à sa solution OT.security, les opportunités de croissance qu'offre ce segment. La priorité est donnée à des start-up / PME rentables pouvant avoir un impact rapide sur les perspectives du Groupe.

Après un retour à une croissance soutenue sur le deuxième semestre 2022, le Groupe anticipe une accélération de la croissance organique en 2023. Les dépenses d'investissement ayant été largement réalisées sur 2022, cette accélération s'accompagnera d'une amélioration significative des résultats sous l'effet d'un retour progressif à la normale des dépenses opérationnelles. En poursuivant cette trajectoire, le Groupe WALLIX anticipe un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le 20 juillet 2023

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène DE WATTEVILLE

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

www.wallix.com | info@wallix.com

[1] Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 23 mars 2023. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 28 avril 2023.

2 A compter du 1er janvier 2022, le crédit d'impôt recherche (CIR), auparavant comptabilisé en subventions au niveau du résultat d'exploitation pour la partie non immobilisable et étalé sur 5 ans pour la partie immobilisable, est désormais comptabilisé pour 100% de son montant en diminution d'impôt sur les sociétés.

En 2021, le CIR était comptabilisé pour 587 K€ au niveau du résultat d'exploitation et pour 1 016 K€ étalé sur 5 ans en PCA, alors qu'en2022 le CIR de 1 527 K€ est comptabilisé entièrement en produit d'impôts sur les sociétés.

A méthode comparable, la perte d'exploitation aurait été de 6,4 M€ en 2022.

[2] Hors dotations aux amortissements et provisions

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWlxlZ1saJjFy51rYpxoapdsZ2tllWCVmJSWxmFoZJ7Km2qUmmyVm5ydZnBqlWlo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79042-wallix_ra-2022-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews