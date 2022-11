Wallix Group : WALLIX récompensé pour la progression de sa performance extra-financière

Note Gaïa Research de 70/100 ;

Surperformance de 16 points par rapport à la moyenne du benchmark sectoriel ;

Progression de 23 points en 3 ans ;

Médaille Gaïa d'argent décernée par Ethifinance.

Paris, 22 novembre 2022 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce une notation extra-financière de 70/100 par Gaïa Research, en nette amélioration et significativement supérieure à celle du secteur.

WALLIX obtient, pour la campagne Gaïa Research 2022, une note de 70/100, significativement supérieure à la note moyenne de 54/100 obtenue par les 66 sociétés notées du secteur des Technologies de l'information. Cette note porte sur les données extra-financières de 2021 et se base sur l'évaluation de 140 critères répartis en 4 piliers : la gouvernance, le social, l'environnement et les parties prenantes externes.

Grâce au développement continu de sa politique ESG, WALLIX a amélioré sa notation de 23 points sur 3 ans et se classe ainsi 14ème sur 66 dans sa catégorie sectorielle, 17ème sur 126 dans la catégorie des sociétés générant un chiffre d'affaires de moins de 150 M€ et 70ème parmi les 371 sociétés couvertes par Gaa Research 2022. Grâce à cette progression, WALLIX est récompensé par une médaille Gaïa d'argent pour sa performance extra-financière.

La mise en place d'un comité RSE et la publication du 1er rapport extra-financier montrent la volonté du Groupe de veiller au respect des principes de développement durable. L'adoption récente d'une structure unique à Conseil d'Administration et la nomination d'administrateurs indépendants contribueront à l'amélioration de la note du pilier Gouvernance et à la progression de la performance extra-financière du Groupe en 2023.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022, le 9 février 2023

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le Monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 2 000 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com

