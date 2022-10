Wallix : creusement de ses pertes au premier semestre

Wallix, le spécialiste de la cybersécurité, a annoncé ses résultats du premier semestre. Son chiffre d'affaires, en progression de 7% (et de 10% hors Russie), ressort à 11 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'établit à -3,6 millions d'euros contre -2,7 millions d'euros. Dans un contexte d'investissement et de prudence des grands comptes qui se traduit par le report de certains contrats significatifs, le cash-flow d'exploitation ressort à -1,9 millions d'euros.



"Certes l'environnement économique actuel est à la prudence dans les Grands Comptes. Cependant, nous sommes portés par la croissance du secteur cyber, dans un contexte d'accélération de la numérisation des entreprises qui font face à une poussée des cyberattaques, à la pression réglementaire et à l'explosion de l'Internet des Objets. Le groupe continue donc plus que jamais à se concentrer sur la mise en œuvre de son plan de développement qui lui permettra d'accroitre ses parts de marché au niveau mondial tout en participant à la construction d'une offre souveraine ambitieuse de cybersécurité en Europe," a déclaré Jean-Noël de Galzain, Pdg de Wallix.