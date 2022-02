Wallix : dévisse dans le sillage de son avertissement

Wallix décroche de 21,20% à 29,70 euros au lendemain de l'annonce qu'il ne sera pas en mesure d'atteindre l'équilibre opérationnel au second semestre. Le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités a enregistré le report sur 2022 de certains contrats d'envergure notamment en France, dans la deuxième quinzaine de décembre, qu'il impute à la vague Omicron. Wallix estime à environ 2 millions le montant des commandes ainsi décalées.



" Le mois de décembre, marqué par l'exacerbation de la pandémie est crucial pour bon nombre d'éditeurs de logiciels qui peuvent réaliser jusqu'à un tiers de leurs facturations annuelles sur la période ", explique Midcap Partners. Si l'analyste reste à l'Achat, l'objectif de cours a été réduit de 35 euros à 30 euros.



" Au plan boursier, le titre va être mis fortement sous pression dans les prochains jours, et toutes exagérations de marché pourront être mises à profit pour prendre positions ou les renforcer ", recommande le broker.



Wallix a enregistré un chiffre d'affaires 2021 en progression de 15% à 23,2 millions d'euros alors que le marché anticipait 26,5 millions d'euros.



Dans la lignée du premier semestre, Wallix devrait délivrer, sur la seconde moitié de l'année, un résultat d'exploitation en amélioration par rapport au second 2020.



La trésorerie brute ressort à 22,7 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 23,2 millions d'euros au 31 décembre 2020. Le groupe n'a pas consommé de trésorerie sur le second semestre 2021.



Cette capacité financière donne au groupe la flexibilité nécessaire pour autofinancer les investissements dans le cadre du plan UNICORN25 et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.



Le plan UNICORN 25 est dimensionné pour permettre au groupe d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2025 avec un objectif de rentabilité opérationnelle situé à terme dans le haut du secteur.