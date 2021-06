Wallix : la stratégie commerciale va être renforcée

Wallix a annoncé mercredi son intention de renforcer sa stratégie commerciale afin d'accélérer son développement auprès des fournisseurs de services informatiques et des acteurs du 'cloud'.



L'éditeur de logiciels spécialisé dans la cybersécurité précise que sa stratégie vise notamment à accompagner les SSII et les prestataires 'cloud' en vue de leur permettre de sécuriser leur propre infrastructure informatique et d'intégrer, dans un second temps, ces solutions au sein de leurs propres offres packagées.



Le second volet de son offre passera par un type particulier de fournisseurs de services, les 'MSSP', qui s'adressent aux entreprises souhaitant externaliser la gestion de leur cybersécurité.



Wallix explique que les entreprises cherchent de plus en plus à externaliser l'hébergement et la gestion de leurs infrastructures informatiques et de leurs outils de cybersécurité.



Cette annonce était accueillie plutôt favorablement à la Bourse de Paris, où le titre progressait de 0,6% dans les premiers échanges dans un marché globalement baissier.



