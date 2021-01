Walmart : Jefferies réitère son conseil sur le titre

Les analystes de Jefferies - qui ont une notation 'achat' sur le titre - ont déclaré que le géant américain du commerce de détail est l'un des 'mieux positionnés pour 2021 et au-delà'.



'Nous pensons que 2021 est une année de transformation dans une période à moyen terme, soutenant notre objectif de hausse des prix de 200 dollars', a indiqué l'analyste.



Jefferies a cité la proximité de Walmart avec les consommateurs et son incursion dans un écosystème plus complet grâce à l'adoption d'une chaîne omniprésente. De plus, l'acquisition de TikTok devrait renforcer la plate-forme numérique, la fidélité et le contenu commercialisable, a déclaré Jefferies.



