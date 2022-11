Walmart : Jefferies relève sa cible après les résultats

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 165 à 175 dollars sur Walmart, après une publication trimestrielle solide, 'avec des ventes robustes dans tous les segments, générant des bénéfices meilleurs que prévu'.



'Les prévisions pour l'exercice ont été relevées, et l'activité a bien démarré au quatrième trimestre', souligne le broker, pour qui le numéro un mondial de la grande distribution se trouve bien positionné pour la période des fêtes.



'À l'avenir, l'amélioration des stocks, la montée de l'activité publicitaire et l'augmentation des parts de marché auprès des ménages à revenu élevé offrent, à notre avis, du potentiel de hausse à venir pour l'action Walmart', estime Jefferies.



