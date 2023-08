WALMART : Jefferies reste à achat après une visite

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 190 dollars sur Walmart, suite à la visite d'un Supercenter récemment rénové et d'un Sam's Club avec le responsable des relations investisseurs du géant de la distribution, plus tôt dans la semaine.



Impressionné par ce qu'il y a observé, le broker affiche son optimisme 'sur le programme de rénovation de Walmart, l'opportunité d'expansion de Sam's Club et la capacité du groupe à gagner des parts de marché dans n'importe quel environnement macroéconomique'.



