Accel et Tiger Global envisagent de se retirer de Flipkart en Inde en vendant une participation de 1,5 milliard de dollars - ET

Cette participation, qui s'élève collectivement à environ 5 %, ferait passer la propriété de Walmart dans le géant du commerce électronique de 72 % actuellement, a rapporté le journal en citant des personnes familières avec la question.

"Ils (Accel et Tiger) veulent vendre et se retirer complètement. Les discussions avancent et la transaction sera conclue en temps voulu", a déclaré à ET une personne familière avec la question.

Accel possède un peu plus de 1% de Flipkart, tandis que Tiger Global détient environ 4% de la société, selon le rapport.

Flipkart, Walmart et Tiger Global n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Accel n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.