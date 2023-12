Affirm Holdings propose pour la première fois ses prêts "buy now, pay later" (achetez maintenant, payez plus tard) aux caisses automatiques de plus de 4 500 magasins Walmart aux États-Unis, a annoncé le prêteur mardi, ce qui a fait grimper ses actions de 16,1 %.

Les acheteurs d'au moins 144 dollars de produits chez Walmart, à l'exception des produits d'épicerie, peuvent diviser les paiements sur trois à 24 mois par l'intermédiaire d'Affirm, a déclaré un porte-parole. Le financement est limité à 4 000 dollars.

Après avoir scanné leurs achats aux caisses automatiques de Walmart, les acheteurs doivent se connecter à l'application ou au site web d'Affirm et entrer des détails, notamment les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale. Les acheteurs approuvés recevront un code-barres pour finaliser le paiement, a-t-il ajouté.

Affirm est disponible avec l'aide des employés depuis 2019 dans 4 000 supercentres Walmart et sur le site web du détaillant aux États-Unis. Walmart a mis fin à son programme de mise de côté en 2020 pendant la pandémie. Il offre des services d'achat immédiat et de paiement ultérieur (BNPL) au Canada par l'intermédiaire de Klarna, un rival d'Affirm.

Les actions d'Affirm ont augmenté de 14,4 % mardi après-midi, ce qui porte le gain de l'année à environ 350 %.

Les acheteurs retardent de plus en plus leurs paiements alors que les soldes des cartes de crédit américaines atteignent des sommets et que les défauts de paiement augmentent. Les services "Achetez maintenant, payez plus tard" (BNPL) représentent 5 % des paiements du commerce électronique dans le monde et devraient atteindre 6 % d'ici à 2026, selon les données de la société de services financiers FIS.

Le nombre de clients optant pour le BNPL a grimpé à 42,5 % lors du Cyber Monday par rapport à l'année dernière, avec des achats d'une valeur de 940 millions de dollars effectués par ce mode de paiement, selon les données d'Adobe Analytics.

L'initiative d'Affirm montre l'importance des achats en magasin, alors que la croissance des ventes de Noël aux États-Unis devrait ralentir en novembre et en décembre, selon la National Retail Federation

a estimé que

.

Le "Super Saturday", le dernier samedi avant Noël, est devenu plus crucial pour les détaillants, car un nombre croissant d'acheteurs attendent la dernière minute pour profiter des bonnes affaires.

Affirm s'est associé au géant du commerce électronique Amazon.com lors du Black Friday, qui marque le début de la saison des achats pour les fêtes de fin d'année, en proposant des options de paiement à la caisse.