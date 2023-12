Affirm Holdings proposera ses services "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) aux caisses automatiques de plus de 4 500 magasins Walmart aux États-Unis.

Les actions d'Affirm, qui ont gagné environ 350 % cette année, étaient en hausse de 7 % dans les premiers échanges.

Les services "Buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) ou BNPL permettent aux acheteurs de régler leurs achats en plusieurs fois.

L'initiative élargit le partenariat d'Affirm avec Walmart, qui a débuté en 2019, dans le cadre duquel les clients pouvaient utiliser l'option dans 4 000 supercentres Walmart et sur Walmart.com.

Le nombre de clients optant pour BNPL a grimpé à 42,5% lors du Cyber Monday par rapport à l'année dernière, avec des achats d'une valeur de 940 millions de dollars passant par ce mode de paiement, ont montré les données d'Adobe Analytics. Affirm s'est également associé au géant du commerce électronique Amazon.com lors du Black Friday de cette année, offrant aux clients éligibles l'option BNPL au moment du paiement.