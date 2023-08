Blender Bites Ltd. a annoncé que sa filiale américaine, Blender Bites US Ltd. lançait ses produits chez Walmart USA, prêts à être expédiés à environ 1 600 magasins Walmart aux États-Unis. Cette collaboration marque une étape importante pour l'entreprise, catapultant la marque Blender Bites ? et la plaçant fermement sur la carte en tant qu'acteur solide dans la catégorie des boissons glacées. Les smoothies en une étape Blender Bites ?

1-Step Smoothies sont une innovation congelée conçue pour simplifier le processus de préparation des smoothies. Ils sont composés de fruits et de légumes verts biologiques et d'ingrédients fonctionnels tels que des probiotiques et des vitamines et minéraux qui renforcent le système immunitaire. Ils sont certifiés biologiques, sans gluten, sans produits laitiers, sans soja et sans sucres ajoutés. Les Blender Bites ?

1-Step Frappes est une version plus saine du traditionnel Frappuccino ? et contient 50 % moins de sucre, de calories et de glucides. Ils sont également sans produits laitiers, sans gluten et contiennent des ingrédients fonctionnels tels que des champignons adaptogènes et du collagène.

Les deux produits peuvent être préparés à l'aide d'un mixeur ou d'un shaker, offrant ainsi aux clients une option pratique à déguster à la maison ou en déplacement. Avec ce lancement, Blender Bites est passé d'une startup canadienne florissante à une marque domestique de premier plan dans toute l'Amérique du Nord. L'engagement inébranlable de l'entreprise envers la qualité, l'innovation et la satisfaction des consommateurs a joué un rôle déterminant dans le lancement chez Walmart.

En tant qu'entreprise fondée et dirigée par une femme, Blender Bites est fière de collaborer avec Walmart. L'équipe de Blender Bites n'a pas ménagé ses efforts pour mettre à l'échelle tous les aspects de l'entreprise afin d'assurer un lancement sans heurts et réussi en collaboration avec Walmart USA. Les clients peuvent s'attendre à trouver les produits Blender Bites ?

dans les rayons de Walmart aux États-Unis à partir du 21 août 2023, ainsi que sur walmart.com.