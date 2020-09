ByteDance prévoit d'introduire TikTok en Bourse pour convaincre Washington, selon des sources

Le chinois ByteDance prévoit une introduction en Bourse (IPO) de TikTok Global, la société qui doit voir le jour aux Etats-Unis pour y gérer les activités de l'application vidéo, à condition que sa proposition d'accord avec Oracle soit validée par Washington, a-t-on appris jeudi de sources informées.

ByteDance est engagé dans une course contre la montre pour sceller un accord susceptible de convaincre la Maison blanche de ne pas interdire TikTok aux Etats-Unis, une menace que Donald Trump pourrait mettre à exécution dès la semaine prochaine.

En août, le président américain a ordonné à ByteDance de céder les activités de TikTok aux Etats-Unis du fait de craintes sur la sécurité des données personnelles des utilisateurs de l'application, qui seraient 100 millions aux Etats-Unis.

Trump a répété mercredi qu'il était opposé à l'hypothèse que ByteDance reste majoritaire dans l'actionnariat de TikTok, comme envisagé par la firme chinoise et Oracle.

La Maison blanche et ByteDance sont convenus d'une liste de conditions sur certains aspects d'un accord, mais Donald Trump n'a pas encore donné son aval, a déclaré l'une des sources. Les principaux investisseurs américains de ByteDance, Oracle et éventuellement Walmart détiendront au moins 60% des opérations de TikTok aux Etats-Unis, a ajouté cette source.

La future société, nommée TikTok Global, sera composée en majorité de directeurs américains, et un expert en sécurité sera nommé au Conseil d'administration, a-t-on appris d'une source.

Une introduction en Bourse de TikTok serait l'une des plus importantes du secteur technologique, alors que l'application a récemment été valorisée par les investisseurs de ByteDance à plus de 50 milliards de dollars.

Elle réduirait davantage la part de ByteDance, ce qui permettrait de rassurer les représentants américains ne souhaitant pas que la firme chinoise garde la main sur l'application.

Cette IPO pourrait intervenir dans environ un an, sur une bourse américaine, ont déclaré les sources. On ne sait pas dans l'immédiat le montant que débourseraient Oracle et Walmart pour acquérir des parts dans TikTok Global.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès d'Oracle, de Walmart, et du département américain du Trésor.

(David Shepardson à Washington, Stephen Nellis à San Francisco et Echo Wang à New York; version française Jean Terzian)