Les sacs à dos transparents et les shorts en jean font partie des achats de dernière minute les plus populaires à l'approche de la rentrée scolaire, selon plusieurs détaillants, alors que des vagues de chaleur balaient les États-Unis et que les préoccupations en matière de sécurité augmentent dans de nombreux collèges et lycées. Bien que les remboursements de la dette étudiante reprennent le 1er octobre, ce qui pèse sur le budget de nombreux Américains, l'année 2023 devrait être la saison la plus coûteuse pour les achats de rentrée scolaire. La National Retail Federation, un groupe de commerce de détail, prévoit que les dépenses dépasseront 135 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 24 milliards de dollars par rapport à l'année dernière.

"Malgré les difficultés économiques, les consommateurs trouvent le moyen d'acheter les produits et les services qu'ils souhaitent, a déclaré Chip West, expert en commerce de détail et en comportement des consommateurs chez Vericast.

Les jorts, c'est-à-dire les shorts en jean, "sont la tendance qui ne semble jamais mourir", a déclaré Melissa Cohen, ancienne vice-présidente de la production chez Polo Ralph Lauren et fondatrice de MBC Consulting Solutions. Il s'agit incontestablement de l'un des articles vestimentaires les plus en vogue chez les adolescents et les préadolescents.

L'influenceuse des médias sociaux Nikki Mcneri, originaire de Géorgie, associe également l'essor des jorts au temps qu'il fait. "Les gens ne veulent pas cesser de porter leur parfait pantalon court de l'été et il fait encore chaud. Nikki Mcneri a acheté des pantalons courts dans des friperies ou chez Urban Outfitters, à des prix allant de 5 à 90 dollars. Les États-Unis ont connu des températures record cet été, provoquant des incendies de forêt, des pénuries d'eau et une augmentation des hospitalisations liées à la chaleur. Les scientifiques ont établi un lien entre ces conditions météorologiques extrêmes et le changement climatique induit par l'homme. La popularité des sacs à dos transparents cette année est liée aux préoccupations en matière de sécurité des enfants portant des armes, car un nombre restreint mais croissant d'écoles américaines les exigent.

Plus l'école est grande, plus on en a besoin, a déclaré Leslie Sparacello, directrice d'école à Austin, au Texas, dont l'ancienne école exigeait des sacs à dos transparents. Le problème semble être que le plastique n'est pas aussi durable que les autres matériaux", a-t-elle déclaré, ajoutant que certaines écoles préfèrent le filet.

Les sacs à dos transparents disponibles sur la place de marché d'Amazon.com sont vendus à partir de 9,97 dollars, selon le site web.

Calvin McDonald, PDG de Lululemon, une société de vêtements de sport basée au Canada, a déclaré jeudi que les sacs figuraient parmi les meilleures ventes du trimestre, sans mentionner spécifiquement les sacs à dos transparents. Son Clear Backpack Mini, dont le prix est de 68 dollars, était "épuisé" en ligne aux États-Unis dès vendredi, selon son site web.

Le grand détaillant Walmart a déclaré que les articles de rentrée scolaire se vendaient "plus vite que prévu" au cours de son dernier trimestre, qui s'est achevé en juillet. Un porte-parole a déclaré que Walmart avait enregistré une augmentation de la demande de sacs à dos transparents au cours des deux dernières rentrées scolaires, en particulier au Texas, en Floride et dans le Mississippi. L'entreprise dispose d'une section distincte pour les sacs à dos transparents dans la catégorie des sacs à dos, à partir de 4,89 $.

Même dans les écoles qui ne réglementent pas les sacs à dos transparents, les pochettes transparentes sont une grande tendance car elles sont plus faciles à transporter d'une classe à l'autre, a déclaré l'expert West.

Mardi, Matthew Bilunas, directeur financier de Best Buy, a déclaré que la demande de produits électroniques était "un peu meilleure que ce que nous avions prévu", ajoutant que les achats pour la rentrée scolaire "durent un peu plus longtemps et un peu plus tard dans la saison".

Selon la NRF, près de 70 % des acheteurs interrogés en août ont déclaré qu'ils achèteraient probablement des produits électroniques tels que des ordinateurs portables et des accessoires informatiques. (Reportage de Kailyn Rhone ; Rédaction de Josie Kao)