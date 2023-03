Exclusif - Walmart licencie des centaines de travailleurs américains dans cinq centres de traitement des commandes de commerce électronique

Environ 200 travailleurs à Pedricktown (New Jersey) et des centaines d'autres à Fort Worth (Texas), Chino (Californie), Davenport (Floride) et Bethlehem (Pennsylvanie) ont été licenciés en raison d'une réduction ou d'une suppression des équipes du soir et du week-end, a indiqué le porte-parole.

Les licenciements chez Walmart, enseigne phare du commerce de détail en raison de sa taille, pourraient être le signe avant-coureur de nouvelles turbulences dans l'économie américaine, qui, selon de nombreux économistes, pourrait entrer en récession cette année.

"Nous avons récemment ajusté nos effectifs pour mieux nous préparer aux besoins futurs des clients", a déclaré Walmart dans un communiqué, ajoutant qu'elle travaillerait en étroite collaboration avec les associés concernés pour trouver des emplois dans d'autres sites.

Le porte-parole a précisé que les travailleurs concernés seraient payés pendant 90 jours pour trouver un emploi dans d'autres sites, notamment à Joliet, dans l'Illinois, et à Lancaster, au Texas, où l'entreprise a ouvert de nouveaux centres de distribution de haute technologie pour le commerce électronique.

Walmart a beaucoup investi dans l'automatisation au cours des dernières années, en s'associant à des sociétés d'automatisation telles que Knapp pour l'aider à réduire le nombre d'étapes nécessaires aux employés pour traiter les commandes de commerce électronique de 12 à cinq, ce qui a été mis en œuvre sur son site de Pedricktown, dans le New Jersey, par exemple.

Lors d'une conférence téléphonique organisée en février après la publication des résultats, le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré qu'il était "très enthousiasmé par les possibilités d'automatisation qui s'offrent à nous" et qu'il prévoyait d'augmenter les investissements dans les technologies d'automatisation dans le cadre de son budget d'investissement de plus de 15 milliards de dollars pour cette année.

Les travailleurs licenciés dans les cinq centres de traitement des commandes pourront prétendre à des postes dans les 5 000 magasins américains de Walmart, que l'entreprise utilise de plus en plus comme plateforme pour expédier les commandes à la porte des clients, a déclaré le porte-parole. Walmart est le plus grand employeur privé des États-Unis, avec environ 1,7 million de travailleurs américains.

En dehors de Pedricktown, dans le New Jersey, Walmart n'a pas publié d'avis WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) pour les licenciements, selon un examen par Reuters des données de l'administration du travail. L'avis WARN est prévu par le droit du travail américain et exige des entreprises employant au moins 100 personnes qu'elles notifient 60 jours à l'avance les fermetures d'usines et les licenciements collectifs.

Le porte-parole a refusé de parler de licenciements collectifs et a déclaré que les entrepôts continuaient à fonctionner normalement. L'entreprise n'a pas émis de notification WARN pour les autres sites, car elle n'est pas certaine du nombre total d'employés qui seront finalement licenciés et réembauchés, a ajouté le porte-parole.

Cette nouvelle intervient quelques mois après que l'entreprise a licencié près de 1 500 travailleurs dans un centre de traitement des commandes en ligne à Atlanta, en Géorgie, dans le cadre d'un plan de modernisation visant à construire des entrepôts plus axés sur la haute technologie. Le porte-parole a déclaré que la nouvelle série de licenciements n'était pas liée à ses plans de modernisation.

En janvier, l'entreprise a augmenté le salaire minimum de 2 dollars pour le porter à 14 dollars de l'heure. Cette augmentation reste toutefois inférieure à celle de Target et d'Amazon, qui versent aux travailleurs un salaire de départ d'au moins 15 dollars de l'heure.