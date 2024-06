Walmart Inc. est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution aux Etats-Unis et à Porto Rico (83,3%) : activité assurée, à fin janvier 2023, au travers des enseignes Wal-Mart (83,3% du CA ; distribution généraliste à prix réduits ; 4 717 magasins, dont 3 572 supermarchés, 364 magasins discounts et 781 magasins de proximité) et Sam's Club (16,7% ; 600 entrepôts accessibles uniquement aux adhérents situés aux Etats-Unis) ; - distribution à l'international (16,7%) : 5 306 points de vente situés au Mexique (2 862), en Amérique centrale (882), en Chine (365), en Afrique (375), au Canada (402), au Chili (392) et en Inde (28).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire