Flipkart et PhonePe pourraient représenter 100 milliards de dollars en Inde, selon Walmart

La place de marché Flipkart et l'activité de paiement PhonePe de Walmart en Inde pourraient représenter 100 milliards de dollars grâce à une forte croissance, a déclaré mercredi le directeur financier du détaillant lors d'une conférence d'investisseurs.

Walmart ne ventile pas les ventes de Flipkart et de PhonePe, mais au cours des derniers mois, les dirigeants ont désigné ces deux activités comme des moteurs essentiels pour atteindre l'objectif de doubler le volume brut des marchandises vendues sur les marchés étrangers pour le porter à 200 milliards de dollars en cinq ans.

Le responsable international de Walmart a déjà déclaré que les 1,4 milliard d'habitants de l'Inde représentaient une opportunité "significative" pour le détaillant.

Au cours de son dernier trimestre, qui s'est achevé le 30 avril, Walmart a déclaré que son activité Flipkart avait généré une croissance des ventes à deux chiffres, stimulée par l'arrivée de nouveaux clients dans certaines villes et par un bond de 50 % des ventes de publicité. Flipkart a été évaluée à plus de 40 milliards de dollars en 2022 et compte parmi les startups indiennes les plus précieuses.

Walmart a également qualifié la performance de PhonePe de "vraiment impressionnante" après avoir atteint une valeur de paiement annualisée de 1 000 milliards de dollars, menée par l'interface de paiement unifiée, une méthode très populaire en Inde pour effectuer des paiements instantanés en temps réel.

PhonePe contrôlait 46 % du marché des paiements en décembre, selon la National Payments Corporation of India, et compte 400 millions d'utilisateurs enregistrés. En mars, Walmart a donné un coup de pouce à cette entreprise en lui versant 200 millions de dollars supplémentaires, pour une valorisation de 12 milliards de dollars avant la mise en circulation, ce qui lui a permis de consolider sa position de start-up indienne la plus précieuse dans le domaine des paiements.

"Il n'est pas insensé de penser que ces deux entreprises pourraient représenter 100 milliards de dollars à l'avenir", a déclaré John David Rainey, directeur financier de Walmart.