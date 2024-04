La startup fintech One, détenue majoritairement par Walmart, a commencé à proposer des prêts "buy now, pay later" (BNPL) pour des articles de grande valeur tels que l'électronique et les outils électriques dans certains magasins du détaillant américain, a indiqué une source mardi.

La fintech rejoint son homologue Affirm comme l'une des options que les clients de Walmart auront lorsqu'ils feront leurs achats chez le géant du commerce de détail.

L'information, rapportée pour la première fois par CNBC lors d'une récente visite, indique que les publicités pour One et Affirm se disputent l'attention des consommateurs dans les rayons d'électronique de la chaîne de magasins.

"Pour l'instant, Affirm restera une option de financement chez Walmart, mais sera probablement en concurrence directe avec One sur le point de vente (POS)", a écrit JPMorgan dans une note mardi, ajoutant que Walmart pourrait mettre One plus en avant sur le point de vente.

Affirm est également sorti du marché concurrentiel du commerce électronique pour offrir des services BNPL pour des procédures médicales non urgentes, a rapporté Reuters plus tôt dans la journée de mardi.

Les fournisseurs de BNPL comme Affirm et One s'associent à des détaillants comme Amazon.com et Walmart pour financer les achats des clients, en percevant une commission sur la vente et des intérêts sur le prêt.

Les prêts BNPL, que les acheteurs remboursent en quelques versements, gagnent régulièrement en popularité et représenteront 75 milliards de dollars de dépenses en ligne en 2023, selon Adobe Analytics.

Les clients peuvent bénéficier de cette facilité pour acheter de l'électronique, des bijoux, des outils électriques et des accessoires automobiles, mais les articles tels que les produits alimentaires, l'alcool et les armes ne sont pas éligibles.

One a multiplié ses offres pour tenter d'attirer davantage de clients. L'année dernière, il a lancé

offrir

un taux d'intérêt de 5 %, soit plus de 12 fois la moyenne nationale de 0,4 %, sur les comptes d'épargne jusqu'à 100 000 dollars.