La valeur du jour à Wall Street - Walmart : la prudence au rayon des prévisions

Walmart progresse de 0,57% à 147,27 dollars à la Bourse new-yorkaise. Si le géant de Bentonville (Arkansas) a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,3% sur un an, à 164 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre de son exercice décalé (contre un consensus de 159,76 milliards), le groupe anticipe un bénéfice par action compris entre 5,90 et 6,05 dollars pour l'exercice fiscal en cours, en-dessous des attentes du marché, les estimations des analystes se situent à 6,50 dollars par action.



Walmart, qui contrôle plus de 10 000 magasins dans le monde, a enregistré des revenus de 113,7 milliards de dollars aux États-Unis (+8%) et de 27,6 milliards dans le reste du monde (2,1%). Son enseigne d'entrepôts de vente au détail, Sam's Club, a elle réalisé un chiffre d'affaires de 21,4 milliards de dollars.



Sur la période, la firme américaine s'est bien comportée dans l'alimentaire ainsi que dans d'autres segments comme les produits pour animaux ou les produits d'hygiène personnelle. Mais le spécialiste de la grande distribution a rencontré plus de difficultés dans des catégories comme les jouets, les vêtements ou les produits électroniques.



" Il y a encore beaucoup de trépidation et d'incertitude avec les perspectives économiques. Les bilans continuent de s'amincir, le taux d'épargne est à peu près la moitié de ce qu'il était avant la pandémie et nous n'avons jamais été dans une situation comme celle-ci où la Fed augmente au rythme où elle le fait ", a déclaré le directeur financier John David Rainey à Reuters.