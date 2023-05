Le Dow Jones devrait chuter à l'ouverture, la chute de Cisco assombrissant les prévisions optimistes de Walmart

(Les prix ont été mis à jour tout au long de l'année ; des commentaires d'analystes ont été ajoutés, ainsi que des détails sur les données économiques)

18 mai (Reuters) - Le Dow Jones devait ouvrir en baisse jeudi après la chute de l'action Cisco due au ralentissement de la demande pour ses produits, ce qui a assombri les fortes prévisions annuelles de Walmart et l'optimisme concernant un accord potentiel pour éviter un défaut de paiement catastrophique de la dette.

Les actions de Cisco Systems Inc, qui font partie de l'indice Dow Jones Industrial Average, ont chuté de 4,3 % dans les échanges avant bourse après que la société ait déclaré qu'un important arriéré de produits avait pesé sur la demande de nouvelles commandes de la part des clients.

Les actions de Walmart Inc. ont augmenté de 1,7 % après que le détaillant a relevé ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices, à la faveur des consommateurs sensibles à l'inflation qui se tournent vers des produits alimentaires moins chers.

Les résultats obtenus en début de semaine par des détaillants tels que Target Corp , Home Depot Inc et TJX Companies Inc ont également montré que les consommateurs se détournaient des produits non essentiels tels que l'électronique et les articles ménagers face à l'inflation élevée.

Les principaux indices de Wall street ont terminé la séance précédente en hausse après que le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès américain Kevin McCarthy ont réitéré leur détermination à trouver rapidement un accord pour relever le plafond de la dette fédérale de 31 400 milliards de dollars, acceptant de se parler dès dimanche.

"Les bénéfices de Walmart ont été très solides, ce qui est un facteur important. Les résultats de Walmart ont été très solides, ce qui est un facteur important. Et vous avez eu un petit suivi de l'optimisme concernant la conclusion d'un accord (sur le plafond de la dette)", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

À 8:47 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 31 points, ou 0,09%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 1,75 points, ou 0,04%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 15 points, ou 0,11%.

Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, suggérant que le marché du travail reste tendu.

"Ce que (les investisseurs) voient, c'est une économie qui se porte bien, mais qui montre encore quelques signes de faiblesse. La situation de l'emploi étant plus solide, cela signifie que la Fed ne restera probablement pas sur la touche", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest.

Le marché du travail et l'inflation sont surveillés de près afin de déceler tout signe de stress lié à la campagne de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, la plus agressive depuis des décennies.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, a déclaré jeudi qu'elle craignait que l'inflation "beaucoup trop élevée" ne diminue pas encore assez rapidement pour permettre à la Fed de suspendre sa campagne de hausse des taux d'intérêt en juin.

Les actions des prêteurs régionaux américains ont poursuivi leur progression, avec en tête une hausse de 6,3 % de PacWest Bancorp, les marchés pariant sur le fait que le pire de la déroute des banques est passé.

Western Alliance Bancorp et Zions Bancorporation NA ont gagné respectivement 2,8 % et 1,9 %.

Bath & Body Works Inc a gagné 13 % après que l'entreprise de produits de beauté et de soins de la peau a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Take-Two Interactive Software Inc a bondi de 12,5 % après avoir dépassé les estimations des analystes concernant les ventes trimestrielles ajustées, grâce à la forte demande pour les titres traditionnels "NBA 2K" et "Grand Theft Auto".

Les actions du fabricant de puces Micron Technology Inc. ont gagné 1,6 %, car il prévoit d'investir jusqu'à 500 milliards de yens (3,70 milliards de dollars) au Japon pour de nouvelles puces au cours des prochaines années.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré qu'il accueillait favorablement et attendait davantage d'investissements de la part des fabricants de puces mondiaux dans le pays. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)