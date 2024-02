Le directeur général du détaillant mexicain Walmex a déclaré jeudi que l'enseigne pourrait continuer à accroître sa présence au Mexique, deuxième économie d'Amérique latine, après que 2023 a été l'année la plus rapide pour l'ouverture de nouveaux magasins depuis dix ans.

L'unité Walmart a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats qu'elle avait ouvert 162 nouveaux magasins au Mexique et en Amérique centrale l'année dernière, dont 101 au cours des trois derniers mois de l'année.

Jusqu'en 2024, le directeur général Guilherme Loureiro a déclaré que l'entreprise se concentrerait sur l'amélioration de la perception de ses prix par le public.

M. Loureiro a déclaré que si les hypermarchés de la société se portaient bien et devraient continuer à s'améliorer cette année, les magasins Walmart Express, plus petits, avaient souffert d'une "série de mauvaises décisions".

"Nous pourrions écrire un livre sur tout ce que nous avons fait de mal", a déclaré M. Loureiro, soulignant les erreurs dans la façon dont le groupe a essayé de positionner la marque entre les rivaux haut de gamme et les rivaux à bas prix, affirmant que le groupe avait été lent à régler les plaintes des clients.

"Nous avons maintenant une opportunité et les actions que nous entreprenons devraient être bénéfiques pour nos résultats cette année", a-t-il déclaré. "Il est important de se développer mais aussi de maintenir notre flotte en bon état.

L'appel a eu lieu un jour après que Walmex a publié un bénéfice du quatrième trimestre en hausse d'un peu plus de 1 %, alors qu'elle a augmenté sa part de marché dans le secteur des fruits et légumes, mais qu'elle a été touchée par les coûts de réhabilitation après l'ouragan meurtrier Otis, qui a frappé la station balnéaire mexicaine d'Acapulco, et par les protestations politiques au Guatemala.

M. Loureiro a déclaré que l'entreprise avait également constaté un ralentissement des ventes de ses produits non consommables, qui comprennent les vêtements et l'électronique, car de plus en plus d'acheteurs se détournent des magasins de briques et de mortier pour se tourner vers les options en ligne.