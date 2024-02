Le détaillant américain Walmart Inc. devrait adopter un ton prudent pour 2024 lors de la publication de ses résultats mardi.

Malgré une saison des fêtes probablement exceptionnelle pour Walmart, l'inflation continue de peser sur de nombreux Américains confrontés à un coût de la vie élevé. L'augmentation des loyers a fait grimper les prix à la consommation aux États-Unis plus que prévu en janvier, ce qui a ébranlé les marchés et fait craindre que les taux d'intérêt ne restent élevés pendant des mois plus longtemps que les investisseurs ne le pensaient.

Walmart devrait enregistrer une hausse de ses ventes d'environ 11 milliards de dollars pour le trimestre allant du 1er novembre au 31 janvier, soit une augmentation de 4 %, selon les estimations de LSEG.

Selon les analystes de Cowen, Walmart, le premier grand détaillant américain à publier ses résultats, a connu une période de vente robuste pendant les fêtes de fin d'année.

Les visites des clients dans les 5 000 magasins américains de Walmart ont augmenté de 4,5 % au cours du trimestre, a déclaré Cowen, citant une enquête interne. Les acheteurs ont également dépensé davantage, les dépenses par carte de crédit ayant augmenté de près de 4 % entre novembre et la mi-janvier, selon Cowen.

En revanche, chez son rival Target, qui publiera ses résultats le mois prochain, le trafic n'a augmenté que de 0,3 % et les dépenses par carte de crédit ont chuté de 9 %, selon la société de courtage.

Les analystes s'attendent également à ce que Walmart affiche une meilleure rentabilité grâce à la baisse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et à la chute du prix de l'essence depuis novembre. Le bénéfice net devrait augmenter de 8 %.

Pendant la majeure partie de l'année dernière, les dépenses de consommation sont restées saines grâce à la vigueur du marché de l'emploi. Les consommateurs ont défié l'inflation pour conclure la saison des achats de fin d'année en beauté.

Les prix des produits alimentaires étant encore bien supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, de plus en plus de consommateurs se tournent vers Walmart en raison de ses coûts alimentaires, ce qui lui permet de gagner des parts de marché par rapport à ses rivaux, selon les analystes de Bank of America.

Walmart se trouve dans une situation idéale dans cet environnement inflationniste, car il réalise environ 70 % de son chiffre d'affaires dans les produits d'épicerie, les produits de santé et les produits de première nécessité, sur lesquels les consommateurs se concentrent. L'augmentation du trafic qui en découle améliore à son tour sa capacité à vendre des articles non alimentaires tels que des vêtements et des meubles, même dans un environnement désinflationniste, selon les analystes.

Grâce à son poids dans le secteur de l'épicerie, Walmart devrait réaliser un chiffre d'affaires de 645 milliards de dollars pour l'exercice 2024, soit plus du double de celui de son concurrent le plus proche.

DES FOURNISSEURS PRUDENTS

Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la rapidité avec laquelle l'inflation diminuera cette année. Plusieurs grands fournisseurs de Walmart adoptent un ton prudent.

Kraft Heinz, Mondelez, Hershey et PepsiCo ont signalé un ralentissement de la croissance des volumes dans leurs derniers résultats trimestriels, alors que les consommateurs digèrent les hausses de prix.

Ahold Delhaize, l'exploitant des magasins Stop and Shop et Food Lion aux États-Unis, a fait état d'une baisse des ventes dans la région, en partie due à l'arrêt des aides à la lutte contre la faim liées à la pandémie l'année dernière.

Deux investisseurs ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les dirigeants de Walmart apportent un éclairage nouveau sur le comportement des acheteurs américains à la suite des données relatives à l'inflation. "David Klink, analyste principal à la Huntington Private Bank, qui détient plus de 50 millions de dollars d'actions Walmart, a déclaré : "Sont-ils plus résistants aux hausses de prix que nous ne le pensons ?

Charles Sizemore, responsable des investissements chez Sizemore Capital Management, surveillera la mesure dans laquelle les consommateurs modifient leurs achats et leurs lieux d'achat afin d'économiser de l'argent. "Si Walmart annonce qu'il constate que l'inflation est forte et qu'il a du mal à la répercuter sur ses clients, ce sera mauvais pour Walmart et pour le secteur en général", a-t-il déclaré. Sizemore Capital possède environ 2 millions de dollars d'actions Walmart.

Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research, s'attend à ce que Walmart émette des prévisions prudentes, prévoyant une croissance des ventes de 3 % pour son exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2025. Ce chiffre est à comparer à la croissance d'environ 5 % à 5,5 % qu'elle prévoit actuellement pour l'exercice 2024. Certes, Walmart a l'habitude d'émettre des prévisions prudentes en début d'année, puis de les revoir à la hausse par la suite.

M. Sizemore a déclaré qu'il restait optimiste à l'égard de l'action Walmart malgré sa valorisation élevée d'environ 23 fois les bénéfices prévisionnels.

"L'environnement de la vente au détail a été sombre, mais Walmart s'en est très bien sorti", a-t-il déclaré.