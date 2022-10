Le président mexicain affirme avoir parlé avec un cadre de Walmart de la réduction de l'inflation sur les produits alimentaires

Cette décision intervient quelques semaines après que les autorités mexicaines ont annoncé un accord avec plus d'une douzaine de fabricants de produits alimentaires et de détaillants, dont Walmart, afin d'enrayer la hausse des prix des denrées alimentaires. L'inflation annuelle dans la deuxième plus grande économie d'Amérique latine a atteint 8,76 % au cours de la première moitié de septembre.

Les données de l'agence statistique du pays ont montré que les prix des aliments, des boissons et du tabac ont augmenté de 13,27 % en glissement annuel.

Le plan vise à maîtriser les prix des denrées alimentaires de base et prévoit la suppression de certaines exigences réglementaires et taxes pour les signataires.

Néanmoins, certains aspects de l'accord ont suscité l'inquiétude des concurrents et des experts en commerce.

Walmart n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'entreprise représente 25 % des ventes au détail du Mexique, a écrit M. Lopez Obrador sur Twitter.