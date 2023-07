Le Sénat américain a confirmé de justesse la nomination du président Joe Biden à l'agence chargée de veiller à l'application des lois sur les préjugés sur le lieu de travail, donnant ainsi aux démocrates une majorité au sein de ce comité de cinq membres, ce qui lui permettrait d'appliquer les politiques en faveur des travailleurs soutenues par son administration.

Le Sénat, dirigé par les démocrates, a voté jeudi, par 49 voix contre 47, en faveur de la nomination de Kolpana Kotagal, avocate spécialisée dans les droits civils et associée du célèbre cabinet d'avocats Cohen Milstein Sellers & Toll, au poste vacant de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC).

L'EEOC est présidée par une démocrate, Charlotte Burrows, depuis le début de l'administration Biden, mais avant la confirmation de Kotagal, la commission était dans l'impasse avec deux membres démocrates et deux membres républicains.

Le vote de jeudi ouvre la voie aux démocrates pour qu'ils puissent poursuivre les changements politiques liés aux droits des LGBTQ, à la liberté religieuse et à d'autres questions.

L'EEOC devrait également proposer une règle permettant de tenir les entreprises pour responsables des plaintes pour discrimination déposées par des travailleurs contractuels ou franchisés, plutôt que par leurs seuls employés.

La commission enquête sur les plaintes pour discrimination sur le lieu de travail et peut poursuivre les employeurs ou autoriser les travailleurs à intenter leurs propres actions en justice.

M. Kotagal et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur cette confirmation, qui comble le siège laissé vacant par Janet Dhillon, qui a présidé la commission sous l'administration de l'ancien président républicain Donald Trump.

Les républicains et les groupes conservateurs ont critiqué la nomination de Mme Kotagal en raison de son opposition à l'arbitrage obligatoire des litiges en matière d'emploi et de ses positions sur les droits LGBTQ et le maintien de l'ordre, entre autres.

Dans un message publié sur Twitter avant le vote de confirmation, le sénateur républicain Ted Cruz du Texas s'est dit "préoccupé par les antécédents de Kalpana Kotagal en matière de soutien à l'idéologie transgenre radicale".

"Au vu des antécédents de Mme Kotagal, je pense qu'elle utilisera sa position pour s'attaquer à la liberté religieuse et imposer sa politique aux entreprises texanes", a déclaré M. Cruz.

Les groupes de défense des droits progressistes ont salué le vote du Sénat jeudi, citant l'expérience approfondie de Mme Kotagal en matière de législation antidiscriminatoire.

"La confirmation de Kotagal positionne l'EEOC et l'administration Biden pour lutter efficacement contre le harcèlement sexuel et la discrimination LGBTQI, faire progresser l'équité salariale et les aménagements de grossesse, et bien plus encore", a déclaré la vice-présidente du National Women's Law Center, Emily Martin, dans un communiqué.

Au milieu du mouvement #MeToo, Mme Kotagal a contribué à développer le concept d'un "avenant d'inclusion", qui est une disposition dans les contrats des acteurs exigeant des studios hollywoodiens qu'ils embauchent des acteurs et des équipes plus diversifiés.

Kotagal a également conseillé des entreprises sur la création de politiques de diversité et d'inclusion et a représenté des travailleurs dans des class-actions contre Walmart Inc, AT&T Mobility et Sterling Jewelers.