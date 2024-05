Les prévisions positives du géant du commerce de détail Walmart, jeudi, indiquent que les consommateurs américains résistent, conformément aux remarques précédentes de l'un de ses principaux fournisseurs et de l'un de ses rivaux dans le secteur du commerce de détail.

Les consommateurs américains ouvrent leur porte-monnaie, dépensent de l'argent pour des produits à bas prix dans les magasins et en ligne, et de nombreuses personnes se tournent vers le service de livraison de Walmart pour des raisons de commodité, ont déclaré les dirigeants de Walmart jeudi.

Le plus grand détaillant du pays a revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année et a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre. Ses actions ont bondi de près de 7 %, entraînant dans leur sillage celles de ses rivaux, tels que Target, Dollar General et Dollar Tree.

Procter & Gamble, l'un des plus grands et des plus importants fournisseurs de Walmart, a lui aussi récemment revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le 19 avril, les dirigeants de P&G, qui fabrique les détergents Tide et le savon à vaisselle Dawn, ont annoncé que leurs volumes avaient augmenté d'environ 3 % aux États-Unis, leur principal marché.

En début de semaine, l'entreprise rivale Home Depot a maintenu ses prévisions annuelles malgré une baisse des ventes plus importante que prévu. Selon les analystes, cela pourrait indiquer que Home Depot s'attend à une amélioration de l'environnement des dépenses au cours du second semestre de l'année.

Il est vrai que plusieurs détaillants et entreprises alimentaires ont noté ce qui semble être une aggravation ou une poursuite de la pression financière sur les Américains à faible revenu gagnant moins de 35 000 dollars par an. Walmart, le premier détaillant en alimentation des États-Unis, accepte les bons d'alimentation et s'efforce de maintenir les prix des marchandises à un niveau bas afin d'attirer les personnes à la recherche de bonnes affaires, quel que soit leur niveau de revenu.

En avril, Walmart a offert des réductions sur 45 % de produits alimentaires et d'épicerie en plus par rapport à la même période de l'année précédente, ont déclaré ses dirigeants jeudi.

Mais les ménages aux revenus les plus élevés, qui gagnent plus de 100 000 dollars par an, ont également ouvert leur porte-monnaie. Ils ont joué un rôle déterminant dans les ventes en ligne de marchandises générales de Walmart, ont indiqué les dirigeants de l'entreprise jeudi.

Les données du gouvernement américain ont montré mercredi que les ventes au détail étaient restées étonnamment stables en avril, la hausse des prix de l'essence et des loyers ayant détourné les dépenses vers d'autres biens.

Les dirigeants de Walmart ont déclaré jeudi que les écarts de prix que Walmart maintient avec ses concurrents ont contribué à augmenter le nombre de visites dans ses magasins et sur son site web au premier trimestre, même si le montant moyen dépensé par transaction est resté stable par rapport à l'année précédente.

"La bataille se joue pour les consommateurs à revenus moyens et supérieurs qui peuvent encore dépenser", a déclaré Don Nesbitt, gestionnaire de portefeuille senior chez F/m Investments, qui détient des actions de Walmart.