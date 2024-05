Les dépenses en ligne aux États-Unis sont en train de rebondir, stimulées par les prix élevés de l'essence, les options de livraison pratiques et la multiplication des offres après une brève période d'effondrement post-pandémique, selon les détaillants américains. Les Américains, qui ont adopté les achats en ligne lorsque de nombreux magasins étaient fermés ou peu fréquentés, sont peut-être en train d'y revenir, selon les détaillants. Toutefois, la durabilité de ces gains récents dépendra du maintien des prix de l'essence à un niveau élevé et de la possibilité pour les acheteurs de continuer à payer des abonnements offrant des livraisons gratuites.

Les ventes en ligne ont représenté 15,9 % du total des ventes au détail aux États-Unis au premier trimestre, soit le taux le plus élevé depuis le pic de 16,4 % atteint au plus fort de la pandémie au deuxième trimestre de 2020, selon les données du ministère du commerce.

Target a déclaré que ses ventes en ligne avaient renoué avec la croissance au cours du premier trimestre qui s'est achevé le 4 mai, après plus d'un an de baisse. Elle a invoqué l'augmentation du nombre de produits disponibles en ligne et la popularité de la livraison le jour même. La semaine dernière, son grand rival Walmart a fait état d'une hausse de 22 % de ses ventes en ligne aux États-Unis, dépassant ainsi la croissance de 17 % qu'il avait enregistrée pendant la période habituellement faste des fêtes de fin d'année.

Lowe's a déclaré que ses partenariats élargis de livraison le jour même avec DoorDash et Shipt l'ont aidé à augmenter ses ventes en ligne et à compenser une partie du ralentissement qu'il a connu avec des projets de grande envergure.

Selon Cox Automotive, les prix de l'essence dissuadent également les Américains de se rendre en voiture dans les magasins.

Target a déclaré que les ventes comparables réalisées en magasin ont chuté de 4,8 % au premier trimestre, tandis que celles réalisées en ligne ont augmenté de 1,4 %.

Walmart a déclaré que les consommateurs de tous niveaux de revenus donnent la priorité au prix, mais surtout les acheteurs à faibles revenus. Les acheteurs à revenus plus élevés se tournent vers Walmart.com pour la gamme plus étendue de marchandises qu'il propose désormais par l'intermédiaire de sa place de marché tierce.

La livraison a été une attraction majeure, ces services étant utilisés à un taux plus élevé que le retrait en magasin, a déclaré Walmart. Target, en revanche, a vu un plus grand nombre de ses clients utiliser le ramassage à domicile. Son offre "Drive Up" a généré plus de 2 milliards de dollars de ventes au premier trimestre. Les détaillants américains ont investi massivement dans le commerce en ligne pendant la pandémie, en offrant des avantages tels que des abonnements à des services de streaming, des réductions sur le carburant et de multiples options de livraison.

Walmart propose des livraisons gratuites illimitées pour 98 dollars par an dans le cadre de son abonnement Walmart+. Target a lancé Target Circle 360 en avril, offrant des livraisons illimitées le jour même pour 99 dollars par an si les abonnés respectent un panier minimum de 35 dollars.

Il est certain qu'une partie de l'augmentation des ventes au cours du trimestre est due aux ventes de printemps que Walmart et Target ont lancées pour rivaliser avec la toute première "grande vente de printemps" d'Amazon en mars.

Néanmoins, les consommateurs ont dépensé 331,6 milliards de dollars en ligne entre le 1er janvier et le 30 avril 2024, soit 7 % de plus qu'il y a un an, à la recherche de produits d'épicerie, de soins personnels, d'électronique, de vêtements et de meubles moins chers, a indiqué Adobe dans un rapport publié ce mois-ci.

Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management, a suggéré que la croissance des ventes numériques de Target pourrait être attribuée à la forte promotion du service Target360 avec des essais gratuits. L'entreprise a proposé le service à 49 dollars par an pendant quelques mois, en plus d'une option d'essai gratuit de 14 jours.

"La clé est de convertir les essais gratuits en abonnements payants", a-t-il déclaré.

Walmart a attribué une partie de la croissance de ses ventes en ligne à une augmentation de 45 % du nombre d'offres de réduction sur les produits alimentaires et d'épicerie qu'elle a proposées en avril par rapport à la même période l'année dernière.