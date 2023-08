Plusieurs détaillants américains, dont Target et Walmart, ont fermé leurs magasins et adapté leurs horaires en prévision de l'ouragan Idalia qui a frappé la côte du golfe du Mexique en Floride mercredi, avant de s'abattre sur le sud-est de la Géorgie.

Idalia est passée du stade de tempête tropicale à celui d'ouragan tôt mardi, un jour après être passée à l'ouest de Cuba, où elle a endommagé des maisons, coupé l'électricité, inondé des villages et provoqué des évacuations massives.

"Nous prenons des précautions, notamment en ramenant les marchandises et les véhicules de location à l'intérieur, en fermant toutes les portes intérieures à enroulement et en protégeant les entrées avec des palettes de biens durs comme le bois", a déclaré un porte-parole de Home Depot dans un courrier électronique.

Target, Home Depot et Best Buy ont indiqué qu'ils avaient fermé leurs magasins dans les zones touchées et ajusté les heures d'ouverture dans les magasins qui devraient se trouver sur la trajectoire de la tempête.

Les autorités ont déclaré que la caractéristique la plus dangereuse de la tempête serait une puissante vague de surf poussée par le vent qui devrait inonder les zones de basse altitude le long de la côte.

Environ 80 magasins Walmart et Sam Clubs ont été fermés en Floride et en Géorgie, selon le site web de Walmart.

"Avant que la tempête ne touche terre, nous avons pris des mesures avec nos magasins et nos clubs, notamment en partageant des informations sur la préparation avec tous les associés et en offrant une aide à l'évacuation en cas de besoin", a déclaré Walmart à Reuters dans un courriel.

La chaîne de grands magasins Kohl's a également fermé 12 magasins en Floride et deux en Géorgie, a indiqué la société sur son site web.

"Nous avons actuellement cinq magasins temporairement fermés en raison de la tempête, et 48 magasins avec des horaires réduits", a déclaré un porte-parole de Target dans un courriel.

Par ailleurs, les compagnies aériennes américaines ont annulé plus de 1 000 vols mercredi après-midi, et environ 2 000 ont été retardés. Southwest Airlines et Delta Air Lines ont été parmi les plus touchées, selon les données du site web de suivi des vols FlightAware. (Reportage de Savyata Mishra, Ananya Mariam Rajesh et Granth Vanaik à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)