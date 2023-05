Les investisseurs de Walmart s'intéressent aux marges en raison de l'importance accordée à l'épicerie

Lorsque Walmart publiera ses résultats jeudi, les investisseurs verront de plus près comment les consommateurs américains ont modifié leurs dépenses face à la hausse des prix des produits alimentaires et de la plupart des autres marchandises.

Récemment, les consommateurs ont réduit leurs achats de vêtements, de téléviseurs et de meubles, des produits qui ont tendance à être plus rentables pour Walmart et d'autres détaillants. La chaîne de magasins de bricolage Home Depot a revu à la baisse ses prévisions annuelles mardi, ce qui témoigne de la faiblesse des détaillants qui vendent des produits de consommation courante.

Pourtant, de nombreux consommateurs se sont tournés vers Walmart pour ses produits de base à bas prix, tels que le papier hygiénique, le lait, les haricots verts et les œufs. Les produits d'épicerie représentent plus de la moitié des revenus de Walmart.

Walmart semble bien placé pour dépasser ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre. Telsey Advisory Group, UBS et Citi font partie des maisons de courtage qui pensent que Walmart relèvera certains de ses objectifs jeudi, après avoir publié des prévisions prudentes pour l'ensemble de l'année en début d'année.

"L'histoire autour de Walmart est que non seulement c'est un bastion de sécurité dans ce monde autrement incertain, mais c'est aussi une entreprise qui capitalise sur sa myriade d'opportunités émergentes en s'adaptant à un paysage numérique", a déclaré Michael Lasser, analyste d'UBS.

Des investisseurs tels que Charles Sizemore, directeur des investissements de Sizemore Capital Management, sont à l'affût de toute atteinte spécifique à la marge bénéficiaire brute de Walmart. Cette mesure, qui correspond au rapport entre la marge brute et le chiffre d'affaires, était d'environ 24,14 % pour l'exercice clos le 31 janvier.

"Ma question serait de savoir, pour ce trimestre, s'il y a une érosion des marges brutes et à quoi cela ressemble", a déclaré M. Sizemore, dont la société détient 2,4 millions de dollars d'actions Walmart.

D'autres indices potentiellement révélateurs seront de savoir si la transaction moyenne chez Walmart est plus grande ou plus petite, ou s'il y a eu plus de transactions dans l'ensemble au cours du premier trimestre.

Walmart donne généralement le coup d'envoi de la saison des résultats du commerce de détail et, en raison de sa taille, donne le ton au reste du secteur. Ce trimestre, cependant, c'est son rival Target qui publie ses résultats en premier, le mercredi, et Walmart le jeudi.

En février, les dirigeants de Walmart, dont le siège se trouve à Bentonville, dans l'Arkansas, avaient prévu une marge d'exploitation comprise entre 3,5 % et 4 % pour le premier trimestre, contre 3,28 % pour l'exercice clos le 31 janvier.

David Klink, analyste principal chez Huntington Private Bank, qui détient 77 millions de dollars d'actions Walmart, a déclaré que si Walmart pouvait réaffirmer ses objectifs de marge, "cela serait très apprécié par les investisseurs".

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que le détaillant affiche des marges de 3,7 % au premier trimestre, selon UBS.

Les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,4 % en avril, a indiqué mardi le département du Commerce, suggérant que l'économie connaissait une reprise printanière après un ralentissement de l'activité en février et en mars. (Reportage de Siddharth Cavale à New York ; Rédaction de Vanessa O'Connell et Nick Zieminski)