Les ports de la côte ouest ne subissent qu'un impact minime des attaques de militants et de la sécheresse qui obligent les navires marchands à trouver des alternatives aux raccourcis commerciaux des canaux de Suez et de Panama, a déclaré mercredi un haut responsable portuaire américain.

Ces détournements ont entraîné une légère augmentation du volume dans le port à conteneurs de Los Angeles, le plus fréquenté des États-Unis. "Il ne s'agit pas d'un déluge de marchandises", a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port de Los Angeles, lors d'une conférence de presse.

Maersk et d'autres grands opérateurs de porte-conteneurs évitent les attaques de drones et de missiles en mer Rouge en envoyant les marchandises destinées à l'Europe et à la côte est des États-Unis par la pointe sud de l'Afrique, plutôt que par le canal de Suez.

L'Europe est fortement exposée à ce qui est devenu le plus grand bouleversement du transport maritime depuis les premiers jours de la pandémie de COVID-19 - les supermarchés se préparent à une pénurie de thé en Grande-Bretagne et IKEA met en garde contre d'éventuels retards d'expédition.

Bien que l'impact sur les États-Unis soit limité, certains importateurs américains déplacent les cargaisons en provenance d'Asie vers la route directe de l'océan Pacifique et les ports de la côte ouest.

Selon M. Seroka, si cette tendance devait s'intensifier, Los Angeles "a la capacité de traiter des cargaisons supplémentaires".

Selon les données de Descartes Datamyne, les volumes d'importation de conteneurs aux États-Unis ont bondi de 9,9 % en janvier par rapport à l'année précédente. Les importations en provenance de Chine ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans, la hausse des expéditions de biens tels que les produits chimiques, les composants électriques et les meubles ayant plus que compensé la baisse des produits électroniques grand public et des vêtements.

Les détaillants tels que Walmart, Amazon et Home Depot dominent le transport maritime mondial par conteneurs. Les ventes de janvier de l'industrie ont presque égalé celles de la saison des achats de décembre, ce qui a stimulé la demande.

M. Seroka a attribué la hausse de près de 19 % des importations du port de Los Angeles en janvier à la reconstitution des stocks et à la ruée vers les marchandises avant que les usines chinoises ne ferment pour célébrer le Nouvel An lunaire, qui commence le 10 février.

Los Angeles et d'autres grands ports de la côte ouest ont perdu des parts de marché au profit de leurs rivaux de la côte est lors des négociations sur le travail des dockers en 2023, qui ont affecté les ports de la côte pacifique. Les importateurs cherchent à éviter toute perturbation liée aux négociations de cette année dans les ports de la côte est et du golfe du Mexique.

Les cinq premiers ports de la côte ouest ont traité 43 % du volume des importations américaines en janvier, soit une augmentation de plus de 3 % par rapport à décembre. Le volume a diminué de près de 3 % dans les principaux ports de la côte Est et du golfe du Mexique, ce qui porte leur part à un peu plus de 42 %, selon Descartes. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles ; édition de Jonathan Oatis)