ORACLE/WALMART : l'accord sur TikTok semble mal parti

L’accord que le groupe chinois ByteDance a conclu avec Oracle et Walmart à propos des activités américaines de l’application TikTok a du plomb dans l’aile. « D'après les informations fournies par les États-Unis, l'accord était injuste. Il répond aux exigences déraisonnables de Washington. Il est difficile pour nous de croire que Pékin approuvera un tel accord », peut on lire dans un éditorial du Global Times. Or ce dernier suit la ligne éditoriale du Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois…"Ils vont détenir une participation majoritaire. Tout va être déplacé dans le cloud d'Oracle et cela va être totalement contrôlé par Oracle", a pour sa part déclaré Donald Trump sur Fox News. "Si nous constatons qu'ils n'ont pas le contrôle total, alors nous n'allons pas approuver l'accord."