Tous les acteurs de la grande distribution font face aux mêmes difficultés : leurs coûts sont en hausse à cause de l’inflation des marchandises, des salaires, de la logistique, des dépenses d’exploitation, etc. Ils ont pu répercuter une partie de cette hausse sur les prix de vente, mais ces derniers atteignent désormais la limite du supportable pour la clientèle. Dans ce contexte de combinaison de facteurs défavorables, les distributeurs sont donc contraints de rogner sur leurs marges.

Chez Target, les inventaires s’empilent alors qu’ils tournaient autrefois à un rythme record de 7à 8 fois par an. Parmi les articles qui constituent les invendus, on trouve une majorité de “big items”, l’électroménager ou le mobilier de jardin. Le chiffre d’affaires du groupe augmente de 4% mais avec une inflation qui est revenue à plus de 5%, la croissance en termes réels est en fait négative. Les inventaires, eux, augmentent de 43%. La dynamique est similaire chez Walmart : le chiffre d’affaires est en légère hausse (2%) mais les inventaires sont en hausse de 32%.

Le décrochage récent des deux titres

Dépréciations en vue

Des dépréciations (ou ”markdowns” en anglais) semblent donc inévitables sur ces stocks, car il faudra les solder pour les liquider, ce qui devrait entraîner des milliards de dollars de pertes. En revanche, cela devrait dynamiser considérablement les cash-flows car les besoins en fonds de roulement seront moindres, comme en 2020. A rappeler que les distributeurs s’ajustent toujours sur la conjoncture avec 6 à 12 mois de retard (ils reconstituent leurs stocks quand la demande augmente et déstockent quand la demande baisse).

Les deux groupes paient leurs excès de confiance car la pandémie n’a fait que renforcer leur domination du marché de la distribution aux Etats-Unis : Target sur les zones péri-urbaines (suburbs) et Walmart dans les comtés à moindre densité de population.

Deux profils différents

Target possède 2 000 magasins et affiche une capitalisation boursière de 71 milliards de dollars. Il peut se targuer d’une croissance forte depuis la pandémie grâce à une stratégie gagnante : un positionnement “upscale” (haut de gamme) et un catalogue étendu à de nouvelles catégories de produits. Des choix qui ont été contestés à l’époque mais qui se sont avérés payants après un long cycle de stagnation. En effet, l’expérience prouve que les consommateurs apprécient de tout trouver sous un même toit. Le profil de marges du groupe est excellent : la moyenne des marges opérationnelles est supérieure à 5%, avec entre 4 et 6 milliards de dollars de free cash-flow par an, ainsi qu’un ROE de 25%, sans que la société ne fasse un recours excessif à l’effet de levier.

Walmart, de son côté, a une empreinte beaucoup plus large avec 10 500 magasins et une présence internationale plus développée. Sa capitalisation boursière, de 327 milliards de dollars, est bien supérieure à celle de son rival, mais le groupe, qui a toujours défendu un positionnement low-cost, affiche des marges plus faibles que celles de Target. Pour autant, Walmart se paie beaucoup plus cher que Target, peut-être parce que le marché parie qu’en cas de récession, les consommateurs privilégieront naturellement l’alternative à bas prix, et donc Walmart au profit de son rival Target.

Des profils différents mais des caractéristiques communes (Polar Chart Zonebourse - Cliquer pour agrandir)

On a d'ailleurs constaté hier que les distributeurs à bas prix Dollar General et Dollar Tree ont relevé leurs prévisions : un signe que les consommateurs à bas revenus et à revenus médians se déplacent vers ces enseignes, à mesure que les prix montent.

Le même graphique que le premier, avec les réactions de Dollar Tree et Dollar General

Dans les deux cas, les groupes possèdent des avantages compétitifs exceptionnels et un maillage absolu du territoire. Target domine le paysage suburbain peuplé d’une clientèle plus fortunée. Walmart dispose d’une puissance d’achat sans équivalent dans la distribution mondiale, il est en mesure de faire des économies d’échelles incomparables et ainsi, jouit d’une capacité à proposer systématiquement les meilleurs prix.