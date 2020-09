WALMART : en pourparlers avec Tata Group pour son projet de plateforme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon le quotidien indien Mint, Walmart Inc. serait en pourparlers avec l'industriel Tata Group pour une prise de participation stratégique importante (20 à 25 milliards de dollars, soit 17,08 à 21,35 milliards d'euros) dans le projet de plateforme de commerce en ligne de l'entreprise indienne. Cette plateforme vise à créer un mastodonte de services numériques offrant une large gamme de produits dans l'espace de vente au détail.Selon les discussions en cours entre Tata et Walmart, la super application pourrait être lancée sous la forme d'une entreprise commune entre les deux sociétés, ce qui permettra de tirer parti des synergies entre les activités de commerce électronique de Tata et de Flipkart (détenu à 66% par Walmart depuis le mois de mai 2018).