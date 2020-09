WALMART : lance son nouveau programme de fidélité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Walmart a annoncé le lancement de son nouveau programme d'adhésion. Walmart +, disponible à partir du 15 septembre, coûtera 98 dollars par an (ou 12,95 par mois). Le service permettra aux adhérents de notamment bénéficier de la livraison gratuite illimitée dans les magasins et de réductions sur le carburant. " Nous savons que les achats doivent répondre aux besoins des clients, et non l'inverse " a déclaré Janey Whiteside, directrice de la clientèle chez Walmart.