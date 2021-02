WALMART : rate le consensus au dernier trimestre

Walmart a publié une perte de 2,09 milliards de dollars au quatrième trimestre de son exercice 2021 (clos fin janvier 2021), soit -74 cents par action, contre un bénéfice de 4,14 milliards, ou 1,45 dollar par action, à la même époque lors de l'exercice précédent. Ajusté des éléments exceptionnels, le distributeur a réalisé un bénéfice par action de 1,39 dollar, alors que le consensus FactSet attendait 1,51 dollar. Le chiffre d'affaires a en revanche continué de grimper pour atteindre le niveau record de 152,1 milliards de dollars (+7,3%), contre un consensus de 148,51 milliards.



La croissance des ventes aux Etats-Unis, le principal marché de Walmart, s'est établie à 8,6% en comparable, soit 3 points supérieur aux attentes, et l'e-commerce a bondi de 69%.



Le dividende proposé pour le compte de l'exercice 2020 est de 2,16 dollars par action, en hausse par rapport aux 2,12 dollars en 2019.



Pour le nouvel exercice, le numéro un mondial de la grande distribution anticipe une croissance des ventes nettes et de ses ventes américaines à périmètre comparable de 0% à 5% ("low single-digits"), ainsi qu'un bénéfice par action "stable ou en légère hausse". Le consensus FactSet table sur des ventes aux Etats-Unis en baisse de 0,1% et une croissance du BPA de 3% (à 5,75 dollars par action).