Après une semaine de fortes fluctuations des marchés, les investisseurs se tournent vers les données relatives à l'inflation, les résultats des entreprises et les sondages présidentiels pour trouver des signaux susceptibles d'apaiser la récente vague de turbulences sur les marchés boursiers américains.

Après des mois de calme, la volatilité des actions américaines s'est accrue ce mois-ci, une série de données alarmantes coïncidant avec le dénouement d'un carry trade massif alimenté par le yen, ce qui a entraîné la pire chute de l'année pour les actions. L'indice S&P 500 est toujours en baisse d'environ 6 % par rapport au record atteint le mois dernier, même s'il a regagné du terrain lors d'une série de reprises après la chute brutale de lundi.

Pour de nombreux investisseurs, la question qui se pose est celle de la trajectoire de l'économie américaine. Après avoir parié pendant des mois sur un atterrissage en douceur de l'économie, les investisseurs se sont empressés d'intégrer le risque d'une récession plus grave, à la suite de données plus faibles que prévu sur l'industrie manufacturière et l'emploi la semaine dernière.

Tout le monde s'inquiète désormais de l'économie, a déclaré Bob Kalman, gestionnaire de portefeuille chez Miramar Capital. Nous nous éloignons de la partie "cupidité" du programme et le marché est maintenant confronté à la crainte de risques géopolitiques importants, d'une élection très disputée et d'une volatilité qui ne disparaît pas.

Bien que les actions se soient redressées ces derniers jours, les opérateurs pensent qu'il faudra un certain temps avant que le calme ne revienne sur les marchés. En effet, le comportement historique de l'indice de volatilité Cboe - qui a connu lundi sa plus forte hausse en une journée - montre que les poussées de volatilité mettent généralement des mois à se dissiper.

Connu comme la jauge de la peur à Wall Street, l'indice mesure la demande de protection des options contre les fluctuations du marché. Lorsqu'il clôture au-dessus de 35 - un niveau élevé qu'il a dépassé lundi - l'indice met en moyenne 170 séances pour revenir à 17,6, sa médiane à long terme et un niveau associé à une anxiété beaucoup moins extrême de la part des investisseurs, selon une analyse de Reuters.

L'un des points chauds potentiels sera la publication, mercredi, des données sur les prix à la consommation aux États-Unis. Les signes d'une baisse trop importante de l'inflation pourraient renforcer les craintes que la Réserve fédérale n'entraîne l'économie dans une spirale infernale en laissant les taux d'intérêt élevés pendant trop longtemps, contribuant ainsi à la turbulence du marché.

Pour l'instant, les marchés à terme évaluent à 55 % les chances que la banque centrale réduise les taux d'intérêt de référence de 50 points de base en septembre, lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, contre environ 5 % il y a un mois.

Le ralentissement de la croissance de la masse salariale renforce le fait que les risques économiques aux États-Unis deviennent plus bilatéraux à mesure que l'inflation se refroidit et que l'activité ralentit, a déclaré Oscar Munoz, stratège en chef de la macroéconomie américaine chez TD Securities, dans une note récente.

Les bénéfices des entreprises, quant à eux, n'ont été ni assez forts ni assez faibles pour donner une direction au marché, a déclaré Charles Lemonides, directeur du fonds spéculatif ValueWorks LLC.

Dans l'ensemble, les entreprises du S&P 500 ont publié des résultats supérieurs de 4,1 % aux prévisions pour le deuxième trimestre, ce qui correspond à la moyenne à long terme de 4,2 %, selon les données de LSEG.

Walmart et Home Depot font partie des entreprises qui publieront leurs résultats la semaine prochaine. Ces résultats sont considérés comme un instantané de la manière dont les consommateurs américains résistent après des mois de taux d'intérêt élevés.

À la fin du mois, le géant des puces Nvidia, dont les actions sont en hausse d'environ 110 % cette année, même après un récent effondrement, présentera ses résultats. La réunion annuelle de Jackson Hole, prévue du 22 au 24 août, donnera aux décideurs politiques une nouvelle occasion de peaufiner leur message de politique monétaire avant leur réunion de septembre.

M. Lemonides estime que la récente volatilité est une correction saine au sein d'un marché haussier par ailleurs solide, et il a pris une position sur Amazon.com pour tirer parti de sa faiblesse.

La course à la présidence des États-Unis est également susceptible d'accroître l'incertitude.

Selon un sondage Ipsos publié jeudi, la démocrate Kamala Harris devance le républicain Donald Trump de 42 % à 37 % dans la course à l'élection présidentielle du 5 novembre. Mme Harris, la vice-présidente, est entrée dans la course le 21 juillet lorsque le président Joe Biden a mis fin à sa campagne après une prestation désastreuse lors du débat du 27 juin face à M. Trump.

À près de trois mois du scrutin du 5 novembre, les investisseurs s'attendent à de nombreux rebondissements dans une année électorale qui a déjà été l'une des plus dramatiques de l'histoire récente.

"Alors que les premiers événements laissaient entrevoir une image plus claire des résultats des élections présidentielles et législatives américaines, des événements plus récents ont à nouveau jeté le doute sur les résultats", écrivent les analystes de JPMorgan.

Chris Marangi, co-responsable des investissements "value" chez Gabelli Funds, pense que l'élection augmentera la volatilité du marché. Dans le même temps, les baisses de taux attendues en septembre pourraient favoriser une rotation vers les secteurs du marché qui sont restés à la traîne au cours d'une année dominée par les grandes entreprises technologiques, a-t-il déclaré.

Nous nous attendons à une volatilité accrue au moment des élections, mais la rotation sous-jacente devrait se poursuivre, la baisse des taux compensant la faiblesse de l'économie. (Reportage de David Randall ; Reportage complémentaire de Saqib Iqbal Ahmed ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Leslie Adler)