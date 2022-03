Wall Street tente de maintenir son élan, malgré l'Ukraine

Données financières USD EUR CA 2022 568 Mrd - 512 Mrd Résultat net 2022 14 288 M - 12 881 M Dette nette 2022 29 830 M - 26 892 M PER 2022 26,6x Rendement 2022 1,63% Capitalisation 378 Mrd 378 Mrd 340 Mrd VE / CA 2022 0,72x VE / CA 2023 0,70x Nbr Employés 2 300 000 Flottant 52,5% Graphique WALMART INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WALMART INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 38 Dernier Cours de Cloture 136,16 $ Objectif de cours Moyen 164,62 $ Ecart / Objectif Moyen 20,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs C. Douglas McMillon President, Chief Executive Officer & Director Brett M. Biggs Executive VP & CFO-Walmart International Gregory B. Penner Non-Executive Chairman Clay Johnson Enterprise Chief Information Officer & EVP Jerry R. Geisler Chief Information Security Officer & Senior VP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) WALMART INC. -6.01% 377 691 SYSCO CORPORATION 12.50% 44 843 KROGER 9.08% 36 300 WOOLWORTHS GROUP LIMITED -7.29% 30 931 AHOLD DELHAIZE N.V. -10.65% 30 013 TESCO PLC -2.50% 28 571