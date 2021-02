Wall Street termine dans le rouge après des indicateurs américains décevants

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu en baisse jeudi digérant des indicateurs américains et résultats d'entreprises décevants.

Selon des résultats définitifs, l'indice des valeurs vedette Dow Jones a perdu 0,38% à 31.493,34 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,72% à 13.865,36 points et le S&P 500 a abandonné 0,44% à 3.913,97 points.

Wall Street, qui avait plus mal démarré, a un peu réduit ses pertes en deuxième partie de séance.

"Nous avons eu des résultats décevants de la part de Walmart", a indiqué Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities alors que le géant de la distribution a accusé un repli de son bénéfice par action malgré une belle progression de ses ventes.

Le titre, un poids lourd de l'indice Dow Jones, a perdu 6,41% à 137,77 dollars.

A cela se sont ajoutés une série d'indicateurs américains mitigés.

Les inscriptions au chômage ont augmenté sur une semaine contrairement aux attentes.

Entre le 7 et le 13 février, 861.000 personnes se sont inscrites au chômage, quand les analystes en attendaient 775.000.

Les mises en chantier de logements neufs ont reculé en janvier, pour la première fois depuis août, inscrivant une baisse de 6% par rapport à décembre.

Enfin, signe d'un réchauffement des prix, l'indice des prix à l'importation pour janvier a augmenté de 1,4%, la plus forte hausse depuis 2012. Même en ôtant les prix du pétrole qui ont fortement grimpé ces dernières semaines, la hausse des prix importés vers les Etats-Unis est de 0,9%.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans sont restés fébriles, grimpant au-dessus de 1,31% en matinée avant de s'installer autour de 1,28% en fin de séance.

Cette nervosité sur les taux monétaires est interprétée comme un signe que les investisseurs s'inquiètent d'une surchauffe de l'économie avec le massif plan de soutien de 1.900 milliards de dollars prévu qui pourrait initier une résurgence de l'inflation.

"Le marché est en butte avec cette remontée des rendements obligataires en ce moment", a observé Peter Cardillo. "Je ne suis pas sûr que ce soit le début d'une correction, pour l'instant c'est juste une pause", a ajouté l'analyste.

L'action du distributeur de jeux video Gamestop a perdu 11,41% à 40,70 dollars après avoir été au centre d'une audition marathon jeudi par une Commission financière du Congrès sur les implications de la fièvre spéculative qui avait agité le titre et la place New Yorkaise le mois dernier.

