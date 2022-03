Walmart : 5000 embauches dans la tech prévues cette année

Walmart a annoncé mardi qu'il prévoyait d'embaucher plus de 5000 experts technologiques au cours de son exercice en cours, notamment via la création de deux nouveaux 'hubs' à Toronto et Atlanta.



Le géant américain de la distribution explique surtout rechercher des spécialistes en cybersécurité, des développeurs, des ingénieurs logiciels et des spécialistes des données afin d'étoffer les équipes de 'Walmart Global Tech', sa branche technologique, qui connaît une vive croissance.



Avec l'ajout des deux nouvelles plateformes de Toronto et d'Atlanta, la division comptera désormais 15 'hubs' technologiques, en tenant compte des sites de Seattle et de Chennai (Inde), qui ont été créées l'an dernier.



Les effectifs de 'Global Tech' se sont accrus de 26% pour atteindre 20.000 personnes à l'issue de l'exercice écoulé.



