Walmart : Accord entre Walmart et Western Union en vue d'offrir des services de transferts d'argent Western Union chez Walmart

Le lancement de ces services débutera au printemps 2021, ce qui permettra aux clients américains d’envoyer de l’argent à l’échelle locale et internationale

Walmart (NYSE:WMT), leader mondial de la grande distribution, et Western Union (NYSE : WU), leader mondial dans le domaine des mouvements de fonds et des paiements transfrontaliers inter-devises, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord qui permettra pour la première fois des services de transferts d’argent Western Union dans des établissements de Walmart à travers les États-Unis afin d’offrir à des millions de clients un plus grand choix et de la valeur ajoutée. Les services comprendront des transferts d’argent au niveau national et international, des paiements de factures et des mandats. Ces services seront proposés dans plus de 4 700 magasins Walmart, leur lancement étant prévu au printemps 2021.

Grâce à la plateforme internationale transfrontalière et inter-devises de Western Union dont la portée atteint 200 pays et territoires dans le monde entier, les clients de Walmart auront la possibilité de transférer de l’argent à leurs familles et à leurs proches presque partout dans le monde. Les clients pourront effectuer leur transfert d’argent en quelques minutesi dans plus de 550 000 commerces de détail ou vers des milliards de comptes bancaires, portefeuilles ou cartes. Des millions d’Américains font confiance à la stratégie transparente de Walmart offrant des prix bas chaque jour qui aide les clients à effectuer des opérations financières essentielles par le biais d’une offre sur le marché. Grâce à l’ajout de Western Union, les clients de Walmart se verront offrir encore plus de choix, de commodité et d’accès qu’auparavant.

« Walmart représente beaucoup plus qu’un endroit où faire ses courses. Pour des millions de personnes, c’est également un lieu de confiance pour leurs besoins financiers », déclare Wilbert Noronha, vice-président des services financiers de Walmart. « Nous sommes très heureux de pouvoir commencer bientôt à offrir des services de transferts d’argent Western Union dans les établissements Walmart du pays et, ensemble, nous continuerons à connecter des familles et des amis dans le monde entier grâce à la plateforme internationale de transfert d’argent de Western Union. »

Jean Claude Farah, président du réseau mondial de Western Union, a déclaré : « Nous sommes impatients de collaborer avec le leader mondial de la grande distribution qu’est Walmart et d’offrir le meilleur de nos prestations de services de mouvements de fonds et de paiements à encore plus de clients aux États-Unis et dans le monde entier. »

Et Farah d’ajouter : « Conjointement avec Walmart, nous partageons l’objectif de soutenir nos clients qui nous font confiance pour leurs envois d’argent afin d’effectuer les achats du quotidien, y compris les biens essentiels tels que les soins de santé et les produits alimentaires. À une époque où la vitesse, la sécurité, la commodité et la confiance sont cruciales, nous apportons à nos clients plus de facilité, de fiabilité, d’accès et de confiance au cours de chaque transaction. »

Walmart travaille depuis plus de 20 ans pour offrir à ses clients les services financiers dont ils ont besoin, avec les fournisseurs qu’ils souhaitent, le tout à des prix transparents. Depuis 2014, Walmart a également permis à sa clientèle d’épargner plus de 1,5 milliard de dollars américains à travers ses offres de services financiers sur le marché.

La collaboration entre Walmart et Western Union poursuit l’engagement à long terme des deux parties d’offrir aux clients de la valeur ajoutée ainsi que davantage d’inclusion financière.

À propos de Walmart

Walmart Inc. (NYSE : WMT) aide les personnes dans le monde entier à épargner de l’argent et à vivre mieux, à tout moment et partout, dans des commerces de détail, en ligne et avec leurs appareils mobiles. Chaque semaine, plus de 265 millions de clients et de membres se rendent dans environ 11 400 magasins répartis sous 55 enseignes dans 26 pays et dans des sites web de commerce électronique. Walmart, dont les recettes atteignent 524 milliards de dollars américains pour l’exercice financier de 2020, emploie plus de 2,2 millions de collaborateurs dans le monde. Walmart poursuit son rôle de leader dans la durabilité, la philanthropie d’entreprise et les possibilités d’emploi. Vous trouverez davantage d’informations à propos de Walmart en vous rendant sur son site https://corporate.walmart.com, sa page Facebook à l’adresse https://facebook.com/walmartand ou sa page Twitter à l’adresse https://twitter.com/walmart

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des mouvements de fonds et des paiements transfrontaliers inter-devises. La plateforme omnicanale de l’entreprise connecte les mondes numérique et physique et permet aux consommateurs ainsi qu’aux entreprises d’envoyer ou de recevoir de l’argent et d’effectuer des paiements avec rapidité, facilité et fiabilité. À la date du 30 septembre 2020, le réseau Western Union comprenait plus de 550 000 agences offrant les services de la marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la possibilité d’envoyer de l’argent sur des milliards de comptes. De plus, westernunion.com, le canal ayant la croissance la plus rapide de l’année 2019, est disponible dans plus de 75 pays ainsi que dans des territoires supplémentaires, permettant de faire circuler de l’argent dans le monde entier. Grâce à sa portée mondiale,Western Union transfère l’argent pour le mieux, en mettant en relation les familles, amis et entreprises afin de permettre l’inclusion financière et de soutenir la croissance économique. Pour obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur le site www.westernunion.com.

i La disponibilité du service et des fonds dépend de certains facteurs, dont notamment le service sélectionné, le choix de l’option de livraison différée, les conditions spéciales s’appliquant à chaque service, le montant envoyé, le pays de destination, la disponibilité de la devise, la règlementation, les règles de protection des consommateurs, les exigences d’identification, les restrictions de livraison, les heures d’ouverture des agences et les différences entre les fuseaux horaires.

