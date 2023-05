Walmart : BPA en croissance de 13% au 1er trimestre

Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,47 dollar au titre des trois premiers mois de l'exercice, en croissance de 13,1% en comparaison annuelle, et un profit opérationnel en hausse de 17,3% à 6,2 milliards de dollars.



Le numéro un mondial de la distribution a réalisé des ventes en croissance de 7,6% à 152,3 milliards de dollars (+7,7% à changes constants), mais sa marge brute s'est tassée de 18 points de base à 23,7% sur un mix de ventes moins favorable.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Walmart anticipe un BPA ajusté compris entre 6,10 et 6,20 dollars, ainsi qu'une croissance de ses ventes de l'ordre de 3,5% à taux de changes constants, des prévisions en hausse par rapport à il y a trois mois.



