Walmart : La valeur du jour à Wall Street- Le profit warning de Walmart fait chuter son cours et plombe le secteur

Walmart (-8,74 %) affiche le plus fort recul du Dow Jones après avoir abaissé ses objectifs de profits annuel et trimestriel, la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant ayant freiné les dépenses des clients. Cet avertissement pénalise fortement le secteur de la vente au détail et conforte le scénario d’une réduction des dépenses des consommateurs confrontés à une inflation élevée. Le groupe prévoit une baisse de 11% à 13 % de son bénéfice opérationnel annuel, soit bien plus que le repli de 1% attendu.



En raison de la hausse des prix, ses clients se tournent davantage sur des dépenses axées sur l'alimentation et l'essence, délaissant les autres marchandises aux marges généralement plus élevées.



Conséquence : le groupe doit proposer des réductions sur les biens autres que l'alimentation et l'essence, comme les vêtements, pour pouvoir écouler ses stocks. Ce qui est de nature à affecter ses bénéfices.



Walmart, qui doit dévoiler ses résultats définitifs le 16 août, a déclaré qu'il estimait désormais que le bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre baisserait d'environ 8 % à 9 %, alors que ses prévisions précédentes étaient d'une stabilité ou d'une légère hausse.



"Il est fort probable que les difficultés signalées par Walmart affectent le secteur de la vente au détail dans son ensemble", considère UBS qui a réduit son objectif de cours sur la valeur, de 152 dollars contre 165 dollars.



"D'un point de vue général, l'annonce de Walmart confirme notre opinion négative sur le consommateur qui cède aux vents inflationnistes persistants", estime JP Morgan qui reste Neutre sur le titre tout en réduisant son objectif de cours à 128 dollars contre 138 dollars.