Walmart : La valeur du jour à Wall Street - Walmart fête son bon début d'exercice en rehaussant ses objectifs annuels

Walmart (+1,78% à 152,19 dollars) occupe la deuxième place de l'indice Dow Jones à la faveur du relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2024. Le géant américain de la distribution est plus optimiste grâce à un premier trimestre supérieur aux attentes. La firme de Bentonville (Arkansas) a gagné des parts de marché dans l'épicerie, y compris auprès des ménages à revenus élevés. Elle a aussi bénéficié du dynamisme de son activité d'e-commerce aux Etats-Unis, qui a connu une croissance de 27%.



Walmart vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 6,10 dollars et 6,20 dollars pour des revenus en progression d'environ 3,5%. Walmart anticipait auparavant un bénéfice par action ajusté entre 5,90 dollars et 6,05 pour des revenus en croissance de 2,5% à 3%. Le résultat opérationnel est pour sa vu en augmentation de 4% à 4,5% contre une hausse de 3% anticipée trois mois plus tôt.



Au premier trimestre, clos fin avril, le bénéfice net a reculé de 18,5% à 1,67 milliards de dollars, soit 62 cents par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est toutefois ressorti à 1,47 dollar, soit 15 cents de mieux que le consensus. Le résultat opérationnel a bondi de 17,3% à 6,2 milliards de dollars.



Le distributeur a également fait état d'une hausse de 7,6% du chiffre d'affaires à 152,3 milliards de dollars, là où le marché attendait 148,65 milliards de dollars. Il a progressé de 7,7%, hors effets de change. A périmètre comparable et hors essence, les ventes de sa plus importante division, Walmart US, ont augmenté de 7,4% à 103,9 milliards de dollars.