Walmart annonce que 65 % de ses magasins seront automatisés en 2026, et maintient ses prévisions.

Cette décision intervient alors que Walmart utilise de plus en plus ses immenses magasins pour gérer les livraisons de commandes en ligne et investit massivement dans l'automatisation afin d'éliminer le temps utile nécessaire au traitement des commandes dans ses centres d'exécution des commandes en ligne.

Mardi, la société a déclaré dans un document qu'environ 55 % des colis qu'elle traite dans ses centres d'exécution seront acheminés par des installations automatisées d'ici la fin de l'exercice 2026, ce qui permettra d'améliorer les coûts unitaires moyens d'environ 20 %.

Le plus grand détaillant au monde en termes de ventes a également maintenu ses prévisions pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2024, qui prévoit une hausse des ventes nettes de 2,5 % à 3 % et des bénéfices de 5,90 $ à 6,05 $ par action.