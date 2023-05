Walmart augmente les salaires des pharmaciens et des opticiens dans le cadre de sa politique de santé

Par Siddharth Cavale

BENTONVILLE, Ark. (Reuters) - Walmart augmente les salaires de milliers de pharmaciens et d'opticiens aux Etats-Unis, a déclaré le détaillant mercredi, dans le cadre de son plan plus large de développement des services de soins primaires à travers le pays.

La chaîne de magasins basée à Bentonville, dans l'Arkansas, a déclaré qu'environ 3 700 pharmaciens recevraient une augmentation de salaire à partir de mercredi, ce qui porterait leur salaire annuel moyen total à plus de 140 000 dollars, sans compter les primes et les incitations. Plus de 4 000 opticiens recevront également des salaires plus élevés, leur salaire horaire moyen passant à plus de 22,50 dollars grâce à cet investissement, ont écrit les dirigeants de Walmart dans un billet de blog.

L'entreprise a refusé de fournir des détails sur les taux de salaire de l'année dernière ou sur la manière dont elle sélectionnera les employés qui bénéficieront de ces augmentations.

Les taux de salaire varient en fonction du lieu et du rôle, de sorte que tous les pharmaciens et opticiens ne gagneront pas le salaire annuel ou horaire moyen, a déclaré Nick DeMoss, porte-parole de Walmart.

Walmart est le plus grand employeur privé du pays et cette mesure salariale fait suite à son annonce de doubler le nombre de ses centres de soins de santé en magasin et de s'étendre à de nouveaux États.

Les centres de santé des pharmacies des détaillants ont joué un rôle prépondérant dans la distribution des vaccins et des traitements COVID pendant la pandémie, et les entreprises cherchent maintenant à se positionner pour prendre une plus grande part du marché des services de santé.

Les centres de santé de Walmart proposent généralement des soins primaires, des soins dentaires, des services de santé comportementale, des laboratoires et des services de radiologie.

Les augmentations de mercredi surviennent près d'un an après que l'entreprise a relevé les salaires de 36 000 techniciens en pharmacie, portant leur salaire horaire moyen à plus de 20 dollars. Les techniciens en pharmacie, qui remplissent les ordonnances, traitent les demandes d'indemnisation des tiers et aident les patients à passer à la caisse, ne sont pas concernés par l'annonce de mercredi, a précisé M. DeMoss.

Les pharmaciens, contrairement aux techniciens, reçoivent un salaire plus élevé en raison de leur niveau d'éducation plus élevé et de leurs connaissances médicales avancées, a ajouté M. DeMoss.

Walmart, CVS Health et Amazon.com se sont tous développés dans les services de santé aux patients au cours des dernières années en s'associant à des sociétés médicales ou en les acquérant.

Amazon a déboursé 3,49 milliards de dollars pour acheter le fournisseur de soins primaires One Medical, tandis que CVS a accepté d'acheter la société de services de soins à domicile Signify Health pour environ 8 milliards de dollars, l'année dernière.

"Nous voulons vraiment être un employeur de choix pour les personnes talentueuses dans ces domaines. C'est pourquoi nous investissons dans des augmentations de salaire pour des milliers de pharmaciens et d'opticiens dans les magasins à travers le pays", ont écrit Kevin Host, vice-président senior de l'activité Pharmacie de Walmart, et David Reitnauer, vice-président de l'activité Optique, dans un billet de blog.

(Cet article a été corrigé pour indiquer "opticiens" au lieu d'"optométristes" au paragraphe 1.)