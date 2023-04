Walmart : cède Bonobos pour 75 millions de dollars

Walmart a fait savoir qu'il allait céder la marque de mode pour homme Bonobos à Express et WHP Global. Montant de la transaction : 75 millions de dollars. Le géant de la distribution avait acquis Bonobos en 2017 pour 310 millions de dollars en vue en vue d'augmenter sa visibilité en ligne. WHP, qui a pris une participation de 60% dans Express en décembre, va acquérir la marque Bonobos pour 50 millions de dollars, a indiqué la société dans un communiqué de presse. Express obtiendra les actifs d'exploitation de Bonobos et le passif correspondant pour 25 millions de dollars.



La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre fiscal 2023 d'Express, qui se termine généralement à la fin du mois de juillet.



" Bonobos affiche une croissance des ventes à deux chiffres et nous prévoyons de poursuivre sur cette lancée tout en réalisant des synergies opérationnelles et d'autres économies d'échelle ", a déclaré Tim Baxter, PDG d'Express, dans un communiqué.



Le titre d'Express grimpait de 20% en avant-Bourse.





Dans un communiqué, un porte-parole de Walmart a déclaré que la société avait décidé que " le moment était venu de vendre Bonobos " après près de six ans d'existence.



" Bonobos a rejoint la famille Walmart pour élargir notre assortiment et notre expertise dans le domaine des vêtements pour hommes. Depuis l'acquisition de Bonobos, Walmart.com est passé de 70 millions à des centaines de millions d'articles ", a déclaré le porte-parole.



Les ventes en ligne ont représenté environ 53,4 milliards de dollars - soit près de 13% - du chiffre d'affaires net total de Walmart U.S. au cours du dernier exercice fiscal, qui s'est achevé fin janvier, selon les documents déposés par la société.