Walmart.com a attiré les acheteurs à revenu élevé cherchant à acheter de la nourriture

Le plus grand détaillant du pays, qui s'adresse aux acheteurs soucieux de leur budget, a déclaré que les clients à revenu moyen et élevé étaient plus nombreux à faire leurs achats chez Walmart au cours du deuxième trimestre, un changement qui, selon lui, était différent des ralentissements économiques précédents.

"Dans les activités de Walmart aux États-Unis, nous avons vu des clients à revenus moyens et élevés venir chez Walmart à la recherche de valeur. Comme vous pouvez vous y attendre, l'alimentation et les produits consommables, en particulier, sont des domaines où ils cherchent à économiser de l'argent", a déclaré Doug McMillon, directeur général de Walmart, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Le détaillant basé à Bentonville, Arkansas, a déclaré que la société a augmenté sa part de marché dans le segment de l'épicerie au cours du deuxième trimestre terminé le 31 juillet, les trois quarts des gains provenant des acheteurs dont le revenu annuel est supérieur à 100 000 $. La société n'a pas fourni de détails supplémentaires sur ses gains de parts de marché.

La plupart de ces ventes proviennent de son activité de commerce électronique aux États-Unis, qui a augmenté de 12 % au cours du trimestre, et a permis au détaillant d'afficher des ventes supérieures aux prévisions et de relever ses prévisions de bénéfices pour l'année entière.

Aux États-Unis, la part de marché de Walmart dans le secteur de l'épicerie en ligne, qui comprend les services de ramassage et de livraison, est passée de 52 % en mars à 55 % au mois de juin.

En revanche, la part de la plateforme de livraison d'épicerie en ligne Instacart a chuté de 28 % à 27 %, celle d'Amazon de 8 % à 7 % et celle de Kroger de 9 % à 8 % au cours de la même période, selon les données du cabinet d'études YipitData.

Le service de livraison en ligne de Target, Shipt, a également perdu des parts de marché au cours de cette période, selon les données. L'attrait de Walmart pendant cette période de stress économique est différent de celui de la récession financière de 2008-09, lorsque l'entreprise avait une activité de commerce électronique plus petite et ne proposait pas beaucoup de ses services actuels, a déclaré John Furner, directeur général de Walmart aux États-Unis, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Le ramassage en magasin, la livraison à partir des magasins et son activité Walmart InHome - un service qui fournit la livraison de produits d'épicerie directement dans le réfrigérateur de l'acheteur - ont été essentiels pour attirer le consommateur à revenu élevé, a-t-il déclaré.

M. Furner a également attribué une partie de la croissance de la nouvelle clientèle au programme d'adhésion Walmart+, qui existe depuis près de deux ans.

Au prix de 98 dollars par an, contre 139 dollars par an pour l'abonnement Prime d'Amazon, Walmart+ propose des avantages tels que des livraisons gratuites illimitées pour les commandes de plus de 35 dollars et des réductions dans les stations-service.

"Notre capacité à servir les clients d'une manière plus flexible que ce que nous pouvions avoir il y a 13, 14 ans a été assez spectaculaire", a déclaré Furner. "Nous avons définitivement un certain nombre de façons de servir les clients aujourd'hui qui, très franchement, n'existaient pas la dernière fois que nous avons traversé un ralentissement économique."

Le directeur financier Rainey a déclaré que le détaillant est "plus pertinent" pour un groupe de personnes plus large après avoir commencé à autoriser les vendeurs tiers à proposer des produits sur Walmart.com.

Cela a ajouté des millions de produits à son site Web - de 10 millions il y a cinq ans à plus de 240 millions maintenant.

"Au fur et à mesure que nous ajoutons de nouveaux produits, nous devenons plus pertinents pour un plus grand nombre de personnes", a déclaré M. Rainey.

"C'est une croissance assez significative ... Et avec cela, nous aspirons à vendre plus de marchandises générales pour un plus grand nombre de ménages, y compris ceux à revenus plus élevés."