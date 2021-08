Walmart : dans le vert, soutenu par l'analyse d'un broker

Walmart gagne un peu plus de 1% à New York, soutenu par une analyse de BofA qui a réitéré aujourd'hui sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 185 dollars, en attendant la prochaine publication trimestrielle du groupe, prévue le 17 août.



Dans une note de recherche, le broker américain dit anticiper pour les mois qui viennent cinq catalyseurs de nature à soutenir le cours de son action, qui a accumulé un certain retard par rapport à celui de Target depuis le début 2020.



BofA indique prévoir (1) de solides résultats pour le trimestre clos fin juillet, (2) de bonnes surprises sur le trimestre en cours, notamment grâce à la rentrée des classes, (3) une capacité confirmée à contenir l'inflation au niveau des prix (4) une croissance supérieure à celle d'un Amazon en perte de vitesse et (5) une visibilité croissante sur les projets 'alternatifs' du groupe, à commencer par la santé.



