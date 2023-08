Walmart devrait relever ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, lors de la publication de ses résultats trimestriels, car les consommateurs américains continuent d'acheter des produits de première nécessité malgré la hausse des coûts d'emprunt, le durcissement des normes de prêt et l'affaiblissement de la situation de l'emploi.

Le premier détaillant mondial, en termes de chiffre d'affaires, donnera un aperçu de la demande de produits pour la rentrée scolaire.

Une enquête mensuelle réalisée par la société de courtage Stifel en août a montré que davantage de personnes avaient l'intention de faire leurs achats chez Walmart que chez Costco et Target, même si elles prévoyaient de dépenser 16 % de moins pour les achats de rentrée scolaire cette année par rapport à l'année précédente. "Nous estimons que la baisse anticipée des dépenses est notable et à surveiller, car elle suggère une faiblesse persistante dans les catégories de marchandises générales", a déclaré Mark Astrachan, analyste chez Stifel.

Walmart se trouve dans une position privilégiée parmi les détaillants, car les tensions économiques générales poussent de plus en plus de gens à acheter des produits de première nécessité, tels que les produits alimentaires, son activité principale. La vente de papier hygiénique, de haricots, de pâtes et de dentifrice attire les gens dans ses magasins, ce qui permet à Walmart de réaliser des ventes croisées de marchandises plus rentables, comme les stylos, les blocs-notes et les sacs à dos.

Les clients étant de plus en plus nombreux à se rendre dans les supercentres Walmart, les marchés de quartier et sur son site web en ligne pour leurs besoins quotidiens, le détaillant a publié des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses estimations de bénéfices et de ventes pour l'exercice fiscal qui se terminera le 31 janvier 2024.

Son rival Target, qui publie ses résultats mercredi, s'attend en revanche à un deuxième trimestre morose et à une baisse des ventes pour son exercice fiscal. Target a une activité d'épicerie moins importante que celle de Walmart et s'est concentrée sur la vente de vêtements, de produits électroniques et de produits de beauté aux Américains victimes de l'inflation.

Au lieu de cela, beaucoup d'entre eux dépensent davantage pour les restaurants, les loisirs et les équipements sportifs, comme l'ont montré les dernières données sur les ventes au détail aux États-Unis, mardi.

Home Depot a réitéré mardi ses prévisions modérées pour l'année, après avoir constaté que les consommateurs continuaient à faire preuve de prudence à l'égard des articles coûteux et des catégories discrétionnaires.

Walmart, connu pour ses prix bas, a attiré des acheteurs gagnant plus de 100 000 dollars par an lors du pic d'inflation en 2022.

En mai, le PDG de Walmart, Doug McMillon, a averti que l'inflation persistante, en particulier dans l'alimentation, était "l'un des principaux facteurs d'incertitude pour nous au cours du second semestre de l'année".

Depuis lors, l'inflation des denrées alimentaires s'est toutefois ralentie. En juillet, Walmart a annoncé qu'il vendrait 14 des articles les plus populaires sur les listes de fournitures scolaires, dont les cahiers de composition Pen + Gear et les 24 boîtes de crayons Crayola, aux mêmes prix que l'année dernière.

"Les commentaires de Walmart sur les tendances de la rentrée scolaire seront un facteur d'évolution du marché et un aperçu des tendances potentielles pour les fêtes de fin d'année", a déclaré Michael Baker, analyste chez D.A. Davidson, ajoutant que les tendances de la rentrée scolaire ont orienté les ventes des fêtes de fin d'année au cours de 23 des 29 dernières années.

UBS, Credit Suisse, Telsey Advisory Group et CFRA Research font partie des sociétés de courtage qui s'attendent à ce que Walmart relève ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année.

En mai, Walmart a prévu que ses ventes nettes augmenteraient d'environ 3,5 % au cours de l'exercice, contre une hausse de 2,5 % à 3 % annoncée en février, en partie en raison de l'augmentation des prix. L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices.

Capital Wealth Planning, un investisseur de Walmart, possède 258 millions de dollars d'actions Walmart après avoir augmenté sa participation dans la société en juin.

Le fondateur de la société, Kevin Simpson, a déclaré qu'il hésitait à acheter davantage d'actions à moins que le détaillant ne puisse montrer qu'il est capable d'augmenter ses marges sans compter uniquement sur des hausses de prix dues à l'inflation.

Walmart se négocie à 24,2 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 14,9 fois pour Target et 19,9 fois pour l'indice S&P 500 Consumer Staples, selon Refinitiv DataStream. M. Simpson a qualifié le multiple actuel de Walmart d'"élevé".

"J'ai surtout besoin de voir les bénéfices augmenter, car c'est la seule chose qui puisse justifier un prix de l'action plus élevé au fil du temps", a déclaré M. Simpson à Reuters.