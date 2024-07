Walmart doit faire face à une action en justice affirmant qu'il pratique souvent des prix plus élevés à la caisse que ceux affichés dans les rayons des magasins, ce qui coûte aux consommateurs des centaines de millions de dollars par an, a décidé mercredi une cour d'appel fédérale.

Revenant sur la décision d'un juge de première instance, la 7e cour d'appel fédérale de Chicago a déclaré que les consommateurs pouvaient tenter de prouver, dans leur proposition de recours collectif, que le comportement du plus grand détaillant du monde constituait un "appât et un échange" frauduleux qui violait les lois sur la protection des consommateurs de plusieurs États.

Elle a également rejeté l'argument de Walmart selon lequel le fait de fournir des reçus après les achats annulait toute injustice causée par l'inexactitude des prix en rayon.

Le juge David Hamilton a écrit, au nom d'un groupe de trois juges, qu'il n'était "ni déraisonnable ni fantaisiste" pour les consommateurs de croire que Walmart appliquerait les prix affichés dans les rayons.

Walmart, dont le siège se trouve à Bentonville (Arkansas), et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le plaignant, Yoram Kahn, est originaire de la région de Cleveland.

Les avocats des consommateurs ont déclaré avoir constaté des écarts de prix en Floride, dans l'Illinois, dans l'Indiana, dans le Maryland, dans le New Jersey et dans l'État de New York, ainsi qu'en Caroline du Nord, même après qu'une autorité de régulation y a infligé une amende à Walmart en 2022 pour des erreurs de lecture des prix.

Les avocats ont déclaré que la plupart des écarts étaient minimes - un Walmart du New Jersey a facturé l'huile de colza pure Crisco à 3,64 dollars alors que le prix en rayon était de 3,12 dollars, tandis qu'un autre a facturé le sirop de chocolat Hershey's à 2,48 dollars alors que le prix en rayon était de 2,33 dollars - mais qu'ils s'additionnaient rapidement.

Selon M. Hamilton, on ne peut pas s'attendre à ce que les consommateurs gardent toujours un œil vigilant à la caisse, où ils peuvent être distraits par de jeunes enfants, par les gros titres des tabloïds, par le fait de sortir leur portefeuille ou d'emballer leur marchandise.

Il n'est pas non plus raisonnable d'obliger les consommateurs à tenir compte des prix en rayon, que ce soit de mémoire ou en créant un registre, pendant qu'ils font leurs courses.

"Qui fait cela ?

La cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le juge du district de Chicago, Sara Ellis, qui l'a classée en mars 2023.

"Nous sommes satisfaits de cet avis et avons hâte de faire valoir les droits des clients de Walmart", a déclaré Stanley Bernstein, l'un des avocats des plaignants.

L'affaire est Kahn v Walmart Inc, 7th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-1751.