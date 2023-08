Walmart et Centric Brands enquêtent sur leurs chaînes d'approvisionnement au Cambodge à la suite d'allégations selon lesquelles des détenues de la plus grande prison pour femmes du pays auraient été employées illégalement pour produire des vêtements destinés à l'exportation. Cette enquête fait suite à des questions posées par Reuters et à des demandes d'information d'un groupe industriel américain sur les pratiques de travail dans ce pays.

En novembre, l'American Apparel and Footwear Association (AAFA) a écrit à l'ambassadeur du Cambodge à Washington, Keo Chhea, pour lui faire part de ses "vives inquiétudes concernant des informations crédibles" selon lesquelles des détenues du Correctional Center 2 (CC2), près de Phnom Penh, produisaient des vêtements et d'autres produits textiles destinés à l'exportation, notamment vers les États-Unis, dans le cadre d'un programme de réadaptation.

Les détails de cette lettre et d'une autre lettre de l'AAFA datant de février et pressant les autorités cambodgiennes à ce sujet, toutes deux examinées par Reuters, sont rapportés pour la première fois. Aucune des deux lettres ne mentionne les entreprises prétendument impliquées.

Le commerce international de produits fabriqués par des condamnés est illégal aux États-Unis et au Cambodge, qui a bénéficié de conditions commerciales préférentielles de la part des États-Unis pour des milliards de dollars de produits au cours des dernières années. L'Organisation internationale du travail (OIT), dont le Cambodge est membre, autorise le travail des prisonniers à condition qu'il ne soit pas forcé.

Le secrétaire d'État au ministère cambodgien du commerce, Sok Sopheak, qui a présidé un comité interministériel chargé d'enquêter sur les allégations de l'AAFA, a déclaré à Reuters que le Cambodge avait infligé à trois entreprises locales une amende de 50 000 dollars chacune et suspendu leurs licences d'exportation pendant trois mois, jusqu'au 31 juillet, pour avoir utilisé des détenus du CC2 pour coudre des pantoufles d'hôtel destinées à être exportées vers l'Union européenne et le Japon. La valeur des pantoufles exportées l'année dernière s'élevait à environ 190 000 dollars, a-t-il déclaré.

Les entreprises, dont Sopheak a confirmé qu'il s'agissait de W Dexing Garment (Cambodge), IGTM et Chia Ho (Cambodge) Garment Industrial, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu déterminer quels hôtels avaient commandé les pantoufles.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a déclaré avoir visité CC2 et avoir fait part aux autorités de ses préoccupations concernant le travail forcé. Il a indiqué avoir appris en février que le Cambodge menait une enquête et que les ateliers pénitentiaires avaient été suspendus.

Une copie de la première lettre de l'AAFA a été envoyée à Pan Sorasak, ministre cambodgien du commerce, et à Ken Loo, secrétaire général de l'Association cambodgienne du textile, de l'habillement, de la chaussure et des articles de voyage. La deuxième lettre de l'AAFA ajoute Aun Pornmoniroth, ministre cambodgien de l'économie et des finances, qui est également vice-premier ministre. Aucun des responsables gouvernementaux mentionnés dans la correspondance de l'AAFA n'a répondu aux questions de Reuters. M. Loo a déclaré que son association professionnelle rappelait "constamment" à ses membres de se conformer à la législation locale et aux normes internationales du travail.

Quatre personnes au fait de l'affaire, dont deux anciens détenus du CC2, ont déclaré que d'autres articles produits dans la prison semblaient être liés à Walmart et à Centric Brands, le partenaire de licence d'IZOD et d'autres marques telles que Calvin Klein, Tommy Hilfiger et Under Armour. Walmart et Centric Brands s'approvisionnent tous deux au Cambodge.

Ces personnes ont montré à Reuters un sac à provisions réutilisable de la marque Walmart et un polo portant la marque IZOD qui, selon elles, ont été fabriqués dans les usines de la prison où les détenus ont travaillé et qu'ils ont rapporté avec eux lors de leur libération, la plus récente ayant eu lieu en janvier. Reuters ne divulgue pas leur identité, ni celle de deux autres détenus interrogés dans le cadre de ce rapport, pour des raisons de sécurité.

Les informations imprimées sur les étiquettes des articles - noms des importateurs, numéros de style et codes d'expédition, ainsi que les codes émis par la Commission fédérale du commerce des États-Unis - indiquaient qu'ils étaient destinés aux États-Unis et au Canada, comme le montrent les registres commerciaux des fournisseurs de données Panjiva et ImportGenius. Les dossiers ne révèlent pas l'usine d'origine, les mouvements de la chaîne d'approvisionnement ou les relations de sous-traitance au sein du Cambodge, et Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante si les articles ont été fabriqués dans la prison.

Les entreprises américaines, ainsi que l'importateur Walmart Travelway Group International, ont déclaré qu'ils enquêtaient sur leurs chaînes d'approvisionnement en réponse aux questions de Reuters.

"Nous trouvons ces allégations très préoccupantes", a déclaré un porte-parole de Walmart au début du mois de juin. "Le travail forcé, quel qu'il soit, est odieux et nous pensons que tout le monde doit être traité avec dignité et ne pas être exploité. Le porte-parole a déclaré que l'enquête se poursuivait à la mi-août.

En juin, Centric a indiqué à Reuters, dans un courriel, qu'elle avait "suspendu" les importations en provenance d'une usine au Cambodge et qu'elle mettrait "immédiatement fin" aux relations avec tout fournisseur dont il s'avérerait qu'il a recours au travail des prisonniers. Début août, Centric a déclaré qu'elle "n'avait trouvé aucune preuve étayant l'affirmation selon laquelle le travail des prisonniers avait été utilisé" pour fabriquer le polo en question, mais qu'elle avait "mis fin" à ses relations avec l'usine, qu'elle n'a pas voulu identifier.

Le fournisseur a été audité par Better Factories Cambodia (BFC) et Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) au cours de chacune des quatre dernières années, et par la Business Social Compliance Initiative d'amfori depuis 2022, et il n'y a eu aucune indication de problèmes liés au travail dans les prisons, a déclaré Centric.

"Sans avoir le polo en main pour l'examiner de plus près, il est impossible de confirmer définitivement son authenticité, et notamment de savoir s'il s'agit d'une contrefaçon ou d'un produit non autorisé", a déclaré Centric.

Authentic Brands Group, qui possède la marque IZOD, et BFC ont déclaré qu'ils prenaient au sérieux les allégations de travail forcé.

Une fois par an, BFC procède à des évaluations inopinées de deux jours dans toutes les usines cambodgiennes qui produisent des vêtements et des articles de voyage destinés à l'exportation, a déclaré l'OIT, qui contribue à la mise en œuvre de l'initiative de surveillance.

Interrogée sur le polo de la marque IZOD et sur les photographies qui lui ont été montrées, l'OIT a déclaré que l'identification d'une usine particulière et l'évaluation des conditions de travail dans les prisons n'entraient pas dans le cadre du mandat de l'initiative.

Un porte-parole d'amfori a déclaré que les membres étaient responsables du contrôle de leurs fournisseurs et sous-traitants, mais qu'à sa connaissance, amfori n'avait pas rencontré de cas de travail forcé ou carcéral au Cambodge et n'avait pas trouvé de lien entre les entreprises de ses membres et CC2.

Le WRAP a également déclaré qu'il enquêtait sur cette affaire.

Le bureau du représentant américain au commerce n'a pas répondu aux questions de Reuters sur les répercussions potentielles d'un tel travail chez CC2.

DE 1,75 À 5 DOLLARS PAR MOIS

Reuters a rassemblé des détails sur la fabrication de vêtements au CC2 grâce à des entretiens avec quatre femmes libérées en janvier dernier après avoir purgé des peines allant jusqu'à deux ans de prison pour usage de stupéfiants. Reuters a vérifié que ces femmes avaient purgé leur peine au CC2 en consultant les dossiers de la prison et du tribunal.

Les anciennes détenues ont déclaré qu'elles travaillaient selon des horaires normaux et fabriquaient des chemises, des pantalons, des pantoufles d'hôtel et des sacs à provisions. Refuser de travailler signifiait souvent être déplacé dans une autre cellule ou forcé de s'agenouiller, bien que certains prisonniers évitaient les usines en payant les gardiens de prison, ont-ils dit.

"Nous ne voulions pas travailler, mais nous devions le faire. Lorsque nous étions dans la prison, nous étions égaux à zéro", a déclaré un ancien détenu.

Le Cambodge fixe un salaire mensuel minimum de 200 dollars pour les travailleurs de l'habillement, mais les femmes ont déclaré qu'elles recevaient généralement entre 1,75 et 5 dollars par mois.

Toutes les anciennes détenues ont déclaré qu'elles utilisaient leurs revenus d'usine pour payer le nettoyage de leur cellule, l'électricité, les ventilateurs, l'eau, le savon à lessive, les serviettes hygiéniques ou de la nourriture supplémentaire.

Trois femmes ont déclaré qu'elles n'avaient pas de contrat de travail et que les gardiens avaient simplement pris leur nom avant qu'elles ne commencent à travailler dans les usines de la prison.

Le ministère de l'Intérieur du Cambodge, le département général des prisons et le responsable du CC2 à l'époque, Klot Dara, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu déterminer à qui appartenaient les usines ni les détails de leur accord avec la prison.

Un porte-parole de l'OIT a déclaré que si un prisonnier refuse de travailler, le gouvernement doit s'assurer qu'il ne fait pas l'objet de menaces ou de sanctions.

"Le fait que les conditions d'emploi se rapprochent de celles d'une relation de travail libre est une bonne indication du fait que les prisonniers consentent librement à travailler", a déclaré le porte-parole.

LE CAMBODGE ENQUÊTE

Le travail des prisonniers au CC2 pourrait mettre le Cambodge en porte-à-faux avec le système de préférences généralisées des États-Unis, qui accorde des avantages en franchise de droits aux pays en développement éligibles. Le programme a expiré et attend d'être réautorisé par les législateurs américains.

Bien que le programme exclue les textiles, l'éligibilité à ses avantages - grâce auxquels le Cambodge a vendu pour 2 milliards de dollars de marchandises aux États-Unis en 2020 - dépend en partie de l'interdiction du travail forcé par le pays bénéficiaire.

Des fonctionnaires du ministère cambodgien du commerce ont rencontré d'autres représentants du gouvernement, des prisons et des associations commerciales en février et en mars pour discuter des préoccupations de l'AAFA concernant le respect des normes internationales pour la production de biens d'exportation au Cambodge, a indiqué le ministère sur son compte Facebook officiel.

Le 17 mars, M. Sopheak a déclaré au président-directeur général de l'AAFA, Stephen Lamar, au premier vice-président chargé de la politique, Nate Herman, à l'ambassade des États-Unis à Phnom Penh, à l'ambassadeur des États-Unis au Cambodge et à d'autres personnes, que le Cambodge clarifierait la loi pour faire la distinction entre la production des prisons dans le cadre de programmes de réinsertion et la sous-traitance commerciale, a indiqué le ministère du commerce sur son compte Facebook le jour suivant.

Le Cambodge a organisé des élections en juillet. À la mi-août, M. Sopheak a déclaré à Reuters que les progrès en matière de clarification juridique devraient attendre l'annonce officielle du nouveau gouvernement et dépendraient de ses priorités. (Reportage de Clare Baldwin à Phnom Penh et de Katherine Masters à New York. Reportages complémentaires de Siddharth Cavale à New York, John Shiffman à Washington et Kristina Cooke à Los Angeles. Rédaction : David Crawshaw et Kay Johnson).